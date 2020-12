Drama u Minhenu pripala Bajernu, ni sjajni Šved i Monro nisu pomogli Himkiju

Košarkaši Bajerna teškom mukom stigli su do pobede u Minhenu protiv poslednjeplasiranog Himkija 80:77 (15:22, 28:18, 21:24, 16:13) u 12. kolu Evrolige.



Junak osmog trijumfa izabranika Andree Trinkijerija bio je Nik Vajler-Beb, koji je u trenucima kada se meč lomio postigao ključne poene za bavarski tim.



Pobeda Bajerna bacila je u drugi plan sjajnu partiju Alekseja Šveda, koji je klizio na ivici trip-dabl učinka (20 poena, devet asistencija i osam skokova), a istaknut je bio i njegov saigrač Greg Monro sa dva poena manje.



Bajern je na startu meč stigao do vođstva od 8:0, ali je Himki veoma brzo preokrenuo rezultat pa je prvu četvrtinu završio sa plus sedam.



U finišu ove deonice istakao se trojkom Stefan Jović (ukupno šest poena), a Janis Tima je pred drugu deonicu podigao raspoloženje tima.



Pravi bum usledio je u drugoj četvrtini, a sve je kulminiralo kada je u trećem minutu deonice Tima pogodio trojku za plus 15.







Bajern je brzo vratio minus sedam, a zatim je usledila neverovatna serija koja je domaći tim na poluvreme odvela sa plus tri.



U ovom delu igre svi su bili raspoloženi u redovima domaćih, ali se naročito istakao Pol Zipster, koji je sa 18 poena bio drugi strelac tima.



Treća četvrtina poslužila je kao odgovor gostujućeg tima, ali se u odlučujuću deonicu ušlo od "nule".



Himki je vodio veći deo poslednje četvrtine, ali je na 42 sekunde pre kraja usledio preokret.



Vajler-Beb je pogodio najpre dva, a u poslednjoj sekundi meča još dva slobodna bacanja i meč je bio rešen.



Bajern je do pobede predvodio Boldvin sa 19 poena, Zipster je imao poen manje, dok je Vladimir Lučić meč završio sa 10 poena.