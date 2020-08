Dončić već među legendama NBA lige, Bejlora odavno prešišao, sledeći je Džordan!

Luka Dončić je u Evropi osvojio sve, ACB ligu, Evroligu, Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom Slovenije, proglašen je i za najkorisnijeg igrača španskog šampionat i EL, bio je i deo idealne petorke Eurobasketa pre tri godine.Sve to uradio je do svoje 19. godine, ali su u NBA ipak imali određene sumnje.Biran je kao treći pik sa drafta, ispred njega su odabrani DeAndre Ejton i Marvin Begli, danas je jasno da su Finiks i Sakramento napravili neverovatne greške.Luka je u svojoj prvoj sezoni bio proglašen za rukija godine i to veoma ubedljivo, a već u drugoj sezoni je jedna od najboljih igrača u čitavoj NBA ligi.Trenutno je četvrti igrač po indeksu efikasnosti u ligi sa prosečnim PER učinkom 27,54, ispred su samo Adetokumbo, Harden i Entoni Dejvis.U pobedi nad Sakramentom upisao je svoj 12. tripl-dabl u NBA karijeri, na kojem je ubacio 30 ili više poena, pa je tako već na devetom mestu večne liste!Ima tri takva tripl-dabla više od Eldžina Bejlora, četiri manje od Majkla Džordana.Ispred su još Medžik Džonson i Leri Bird sa po 17 takvih učinaka, legendarni Vilt Čemberlejn je tripl-dabl sa 30 ili više poena upisao u 21 navrata, pet puta više je to uradio Džejms Harden, LeBron Džejms je za 15 godina u NBA dvocifrene statističke parametre imao u tri kolone na 34 nastupa, a da je pritom meč završio sa 30 ili više poena.Tripl-dabl mašina Rasel Vestbruk je drugi sa 42, dok je na čelu neprikosnoveni Oskar Robertson sa 106 tripl-dablova u kojima je upisao 30 ili više poena.Nestvaran učinak Luke Dončića, ukupno je upisa 24 tripl-dabla za manje od dve sezone, ovaj momak već u 21. godini dokazuje da je jedan od najboljih igrača u NBA, samim tim i na svetu.Partija protiv Sakramenta donela mu je i titulu najmlađeg igrača u istoriji lige koji je upisao 30+ poena, 20+ skokova i 10+ asistencija na jednom meču.