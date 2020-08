Dončić "užasan", postavio novi rekord NBA lige, sjajni Miškov pulen nedovoljan protiv šampiona!

#NBA•Luka Doncic, primer jugador de la historia en anotar 40 o más puntos en su debut en los Playoffs. ¿Qué será lo siguiente?🤔 pic.twitter.com/y8outF3m3K — 🎙️2+1 PODCAST (@2mas1podcast) August 18, 2020

Klipersi su preživeli novi rekord Like Dončiča i poveli u seriji. Počeli su fantastično, 18:2 naterali Slovenca da napravi pet grešaka za nepunih pet minuta. A onda je usledio stampedo Mavsa, 48:14, stigli su na +14, ali do poluvremena njihova prednost se smanjila na jedan posed.Pravi rolerkoster je nastavljem u drugom delu, Dalas je postigao samo 13 poena u trećoj četvrtini i ostao bez Porzingisa koji je prestrogo isključen nakon sukoba sa Markusom Morisom.Teksašani su držali priključakm ali u finišu trojke Morisa i Pola Džordža su prelomile utakmicu. Dončić je igrač koji je na plej ofu debiju postigao najviše poena u istoriji NBA, 42, ali je napravio i 11 grešaka. Na drugoj strani Kavaj Leonard 29 poena, 12 skokova, Pol Džordž 27 poena, Moris je odigrao odlično, 19 koševa, uz šut 8 od 13, dao je veliki doprinos pobedi.Dončić je svoju partiju prokomentarisao kao "užasnu" zbog 11 grešaka, Marjanović odigrao 12 minuta, par poena i osam skokova, uz asistenciju.Bostonu nije bilo lako, Filadelfija je vodila posle serije 15:0 pred poslednju četvrtinu, pokazali su zube, ali su u poslednjem periodu dali osam poena za šest minuta, ubrzo su Kelti trojkom Brauna izjednačili i za tili čas prelomili utakmicu.Siksersi su se spustili na -4 u poslednjem minutu, ali je posle šest bacanja u nizu, favorit priveo meč kraju. Tejtum je ubacio 32 poena, imao 13 skokova, i jedno i drugo su rekord karijere za sjajnog igrača Seltiksa u plej ofu, Braun je uz pet trojki završio sa 29 poena. Na drugoj strani Embid 26 poena i 16 skokova.Toronto je lako dobio Netse, imali su veliku prednost u prvog delu, vodili sa 22 razlike na poluvremenu, sve što je Bruklin uradio je da se jednom spusti ispod 10 poena. Ali, šampion je mnogo kvalitetniji, ima veći izbor igrača, sedam košarkaša kanadskog tima su bila dvocifrena, Van Flit je ubacio 30 poena, imao 11 asistencija, Siakam, uz 18 koševa uhvatio 11 lopti. Na drugoj strani, Timoti Luvavu-Kabaro je nastavio sa odličnim partijama od dolaska u Diznijev svet. Bivši košarkaš Mege je eksplodirao nakon restarta, on je ubacio 26 poena za Netse, od toga šest trojki.U prvom meču dana, posle trilera, Jokić i Marej su otvorili seriju protiv Jute pobedom u meču koji je obeležio rekord Donovana Mičela.