Dončić u problemu, hoće li nastaviti sezonu?

Još uvek je neizvesno da li će se sezona u NBA nastaviti, jasno je da je cilj da se završi na parketu, ali za sada nema uslova u SAD da se to i uradi.



Postoje razni scenariji, ideje da se igra na Bahamima, u Las Vegasu, pa u Diznilendu na Floridi, ali još uvek nema konkretnih informacija da li će se uopšte igrati do kraja leta.



Problem bi mogao da bude i sa stranim igračima koji su napustili granice SAD, sličan problem ima i Evroliga sa Amerikancima koji su se vratili kući.



Letovi iz Evrope za Sjedinjene Države su zabranjeni, pa se tako i zvezda Dalas Maveriksa Luka Dončić našao u problemu.



Kako javljaju tamošnji mediji, on se nakon proglašenja prekida sezone vratio u svoju Sloveniju i ako se stvore uslovi da se sezona nastavi, naći će se u problemu.



Ukoliko Mavsi ipak uspeju da vrate svog najboljeg igrača nazad, Dončić će određeno vreme morati da provede u karantinu, najmanje dve nedelje.