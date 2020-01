DOMINACIJA! Zvezdin novogodišnji poklon navijačima - lekcija Bajernu!

Izabranici Dragana Šakote dočekali su u okviru elitnog takmičenja ekipu minhenskog Bajerna u "Štark areni".



Bio je to prvi meč za "crveno-bele" u 2020. godini, a okončan je na najbolji mogući način.



Sjajna igra na oba kraja terena, odlična raspodela poena i ubedljiva pobeda nad prvakom Nemačke rezultatom 93:63 (25:13, 28:18, 18:15, 22:17)!



Bavarci su nešto bolje otvorili meč i poveli sa 7:2, ali je usledila strašna serija Zvezde. Došli su Šakotini puleni do preokreta, napravili su seriju 14:2 za višak od sedam poena.



Lesor je poenima nakon ofanzivnog skoka prekinuo seriju domaćina, ali je Zvezda kvartal zatvorila serijom 9:2 za višak od 12 poena pred odlazak na odmor.



Sjajna igra i u nastavku, Bajern nije imao rešenja za Zvezdinu odbranu, ali ni za napad, Braun je odlično kreirao igru, Štimac i Davidovac su pogađali, razigrao se potom i novajlija Kevin Panter, a dobre minute imao je i Jagodić-Kuridža.



Prednost je nastavila da raste, stigla je do +19, kada se Bajern malo trgao i spustio zaostatak na 15 poena, ali je to bio i poslednji trzaj ekipe Dejana Radonjića.



Zvezda u finišu deonice nakon poena Lorenca Brauna sa linije penala dolazi do viška od 22 poena i sa tom prednošću i odlazi na odmor.



Radonjić je dugo zadržao svoje igrače u svlačionici, ali to nije dalo rezultat, Bili Beron je trojkom otvorio treću deonicu i prednost je nastavila da raste.



Upravo je Beron pogađao u ključnim trenucima, da bi još jednu odličnu četvrtinu trojkom zaključio Čarls Dženkins, za +25 pred poslednjih 10 minuta.



Bajern se potpuno predao, Zvezda nije puštala gas, proradio je i novajlija Kevin Panter, da bi nakon zakucavanja Davidovca na oko četiri minuta do kraja prednost srpskog šampiona dostigla čak 34 poena!



Više nego ubedljiv trijumf Zvezde protiv minhenskog Bajerna, na kraju su najefikasnjiji bili novajlija Kevin Panter i Lorenco Braun sa po 15 poena, po 13 su dodali Štimac i Davidovac, 10 je ubacio Bili Beron.



Kod Bajerna 20 poena Monroa, 11 je dodao Vladimir Lučić.



Osmi trijumf Zvezde u Evroligi (8-9), treći vezani, u sledećem kolu srpski šampion gostuje u Francuskoj ekipi Asvela.