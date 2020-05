Dokle ćemo živeti u iluzijama, Bertomeu potvrdio koja su mu ključna tržišta! Gde je tu ABA liga?

Ako ste danas propustili, Bord Evrolige je doneo odluku da se sezona u Evroligi i Evrokupu NE nastavi, kao i da spisak učesnika Evrolige za narednu sezonu bude isti kao i za ovu koja je danas i zvanično okončana bez pobednika.









Prethodnih dana bilo je (naivnih) očekivanja sa ovih prostora da bi Evroliga mogla da bude proširena i da će Bord Evrolige ceniti rezultate Partizana iz ove sezone, kao i dugu tradiciju našeg najtrofejnijeg kluba, pa da bi na osnovu toga crno-beli mogli da se pridruže Zvezdi u eliti, ali to se nije dogodilo.





Bertomeu je posle donete odluke otkrio da se o proširenju Evrolige ni u jednom trenutku nije razmišljalo, uz najavu da će se to teško dogoditi i narednih godina, iako će biti novih imena u Evroligi u skoroj budućnosti.





To praktično znači da će predstavnici određenih liga morati da izgube svoje mesto, kako bi u Evroligu ušle ekipe sa tržišta koja su Đordiju i ekipi prioritetna.

-





''Što se tiče budućnosti, imaćemo širenje u određenom trenutku, ali to je još uvek nešto na čemu moramo da radimo. Moramo da vidimo i da li bi to bilo kompatibilno sa domaćim ligama. Treba doneti pravu odluku u pravom trenutku.







Sada o tome nismo diskutovali, ali definitivno imamo plan za širenje lige na neka tržišta.





To ne znači da ćemo povećati broj timova.





Želimo da imamo timove na ključnim tržištima za nas, to su, jasno, Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija. To su tržišta koja će biti strateška za budući rast lige, ali to ne znači da ćemo nužno povećati broj timova'', ponovio je Bertomeu.





S obzirom da mu ovaj naš region nije u strateškim planovima, jasno je da više od ovoga što sada imamo ne možemo da očekujemo u Evroligi ni narednih godina. Ako nam i to jedno mesto ostane kad počne prijem košarkaških ''velikana'' sa Ostrva...