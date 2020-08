Divac i dalje veruje da je doneo pravu odluku za Dončića!

Za portal "Sacbee.com" Vlade Divac je istakao da je bila isključivo njegova odluka da ne izabere Luku Dončića na draftu.



"To je bila moja odluka. I dalje verujem da je Marvin veliki potencijal. Ali, trebalo mi je više vremena da to dokažem. Siguran sam da će Marvin svima dokazati da nisu u pravu. Ali u ovoj ligi morate odmah da budete ’pravi’. Ljudi nemaju strpljenja, ali u redu sam s tim", rekao je Divac.



O treneru Sakramenta ima samo reči hvale.



"Luk će biti sjajan trener. Ako mu daju šansu, biće dobro", kaže Divac.



Šta je rekao o Badiju Hildu koji je bio nezadovoljan?



"Nije mu se svidela uloga koju ima. Podržavam njegov osećaj. Ali Badi Hild mora da se pogleda u ogledalo i da razjasni sa sobom šta on čini dobro, a šta pogrešno. On je elitni strelac u ligi, ali mora da bude konstantniji. Mora da radi bolji posao u defanzivi. Teško je pobediti u ovoj ligi", rekao je Vlade Divac.