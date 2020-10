Desetkovani Majami bez šanse, LeBron i Dejvis vode Lejkerse ka novoj tituli!

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su i drugu pobedu u velikom finalu NBA lige, ovoga put su slavili sa 124:114.



Majami je pred drugi meč dobio loše vesti, Goran Dragić i Bem Adebajo se nisu našli u protokolu zbog povreda koje su zaradili u prvom meču, pod znakom pitanja je njihov nastup i u trećoj utakmici.



Lejkersi su vodili tokom čitavog susreta, Majami je imao kratko prednost tokom prvog kvartala i to je bilo sve.



Na prvi odmor otišlo se sa +6 u korist "Jezeraša", do velikog odmora stigli su i do suficita od 14 poena.



Imali su komfornu prednost tokom čitave treće deonice, Majami je pružio dobar otpor u finišu, te toliko da smanji zaostatak na 10 poena.



Džejms, Dejvis i drugovi su bez većih problema čuvali dvocifrenu prednost u poslednjih 12 minuta, te su na kraju zasluženo slavili, Majami bez dvojice igrača iz startne petorke jednostavno nije imao šansu.







Ponovo su LeBron i Dejvis dominirali, Džejms je meč završio sa 33 poena i po devet skokova i asistencija, "Obrva" je ubacio 32 poena uz 14 skokova.



Kod desetkovanog Majamija 25 poena i 13 asistencija Batlera, 24 poena je uz devet skokova ubacio Olinik, Hiro je dodao 17 poena, dvocifreni i Nan sa 13, kao i Krauder sa 12 poena.



Ostaje da se vidi da li će Dragić i Adebajo moći da pomognu ekipi u utakmici broj tri, ali se čini da je Majami u jako teškoj poziciji.



Lejkersi su ponovo igrali u dresovima u čast Kobija Brajanta, u kojima nisu izgubili nijedan meč u doigravanju, na dva koraka su od 17. titule u istoriji, ukoliko je osvoje izjednačiće se sa Boston Seltiksima kao franšiza sa najviše šampionskih titula u istoriji lige.

