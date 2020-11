Desetak dana do derbija, ko ima ''pakleniji'' raspored, Zvezda ili Partizan?

Još tačno jedanaest dan a ostalo je do prvog ovosezonskog susreta Crvene zvezde i Partizana u ABA ligi, ali ako pogledamo kakav raspored do derbija imaju i crveo i crno-beli, deluje kao da ima mnogo više vremena do tada.





U nekim normalnim okolnostima bi imali više vremena za pripreme, ali ovako će imati paklenu seriju teških mečeva u susret derbiju.





Crvena zvezda je tu seriju već počela sinoć protiv ASVEL-a u Francuskoj gde je ubedljivo slavila sa 88-69, a već sutra crveno-beli će dočekati Real Madrid, takođe u Evroligi.





U nedelju će crveno-beli dočekati ekipu Splita u ABA ligi, a 18. novembra na programu je gostovanje Armaniju u Milanu. Dva dana kasnije Zvezda će gostovati i u Barseloni, posle čega će koliko-toliko moći da se posveti duelu sa Partizanom, koji je zakazan za 23. novembar.





Ni Partizanu neće biti mnogo lakše posle dva odlaganja utakmica u Evrokupu, jer te neodigrane mečeve treba nadoknaditi narednih dana, ali će ipak imati bar dan duže za pripremu derbija od Crvene zvezde.





Crno-beli u subotu gostuju Ciboni u Zagrebu, potom narednog utorka će u Evrokupu dočekati ruski Uniks, a 19. novembra će se odigrati odložena utakmica sa Huventudom. Još uvek se očekuje određivanje novog termina za meč sa Venecijom, ali će se taj duel izvesno odigrati posle derbija sa Zvezdom.

-