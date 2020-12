Derbi ludnica u Bostonu, kako su prošli debiji Vestbruka i Denija Avdije za Vizardse?

Trći put u četiri godine, Orlando je otvorio sezonu pobedom na domaćem terenu protiv državnog rivala i finaliste iz prošle sezone Majamija. Ovo je zaista sjajna pobeda za samopouzdanje Medžika, Furnije je bio sjajan u poslednjoj četvrtini, u ključnim trenucima je pogađao, Francuz je završio sa 25 poena. Hit je poklonio 22 lopte, rezultiralo je sa 24 poena, za rivala. Adebajo je završio sa 25, Dragić 20, Batler 19 poena. Na drugoj strani, Vučević 15 poena, 11 skokova, odlični su bili Gordon i Terens Ros.Feniks je tukao na startu Maverikse, debitovao je Kris Pol sa osam poena i pet asistencija. Nije bio posebno zapažen, ali kada se rešavalo pokazao je koliko će značiti sa Sanse. Pogodio je trojku kako bi ih odveo na plus tri, posle toga je Buker poveća na +5. Luka Dončić je ubacio 32 poena, igrao je mnogo bolje u drugom delu utakmice. Bobi Marjanović nije dobio šansu.Drama u sudaru Bostona i Milvokija i velika pobeda domaćina. U poslednjem sekundu je Tejtum pogodio trojku, a onda je Antetokumpo promašio 0.4 stotinke do kraja. Naime, fauliran je, pogodio je prvo, promašio drugo bacanje i to je bio kraj. Janis je odigrao veliku poslednju četvrtinu, dao je 18 od ukupno 35 poena u poslednjem periodu, ali je teren napustio pognute glave.Van Gandi je dobio na debiju, Pelikansi su se vratili iz -11 i stigli do trijumfa protiv Toronta. Zajon odličan u drugom poluvremenu 15 poena, 10 skokova, Bledso i Adams su iskombinovali još 24. Podsetimo da zbog pandemije Kanađani kao "domaćini", prvih 17 mečeva igraju u Tampi.Indijana je opravdala ulogu favorita protiv Njujorka, Domantas Sabonis je završio sa 32 poena, rekordom karijere, Oladipo je bio odličan u nastavku, kada je ubacio 16 od svojih 22 poena."Hajpovani" LaMelo Bol je završio bez poena u porazu Hornetsa u Klivlendu. Teri Rozije je u rodnom gradu brojao do 42, dao je 10 trojki, ali nije pomogli, Sekston i Garland su ubacili zajedno 49 poena, pa su Kavsi startovali pobedom.Filadelfija je preživela start, slavili su protiv Vašingtona, pa iako je Rasel Vestbruk imao 21 poena, 15 asistencija i 11 skokova, nije pomoglo, Embid se razgoropadio u poslednjoj četvrtini ubacio je 15 od 29 poena kada se lomilo. Od 20. decembra, godinu dana (dobro, jasno i zbog čega) Filadelfija nije izgubila kod kuće. Na debiju u NBA ligi, Deni Avdija je dao sedam poena za Vizardse koji su napravili 20 grešaka.San Antonio je ubacio 131 poena "Grizlijima", DeRozan je brojao do 28, Marej dodao 21 poen, pa ruki godine Dža Morant sa 44 poena nije imao čemu da se raduje u prvoj večeri lige. Minesota je očekovano pobedila Detroit, "Vukovi" su uz standardno dobrog Taunsa, 22 poena, 11 skokova, 7 asistencija imali i Bislija koji je ubacio 23 poena, D'Anđelo Rasel je dodao 18, a debitovao je sa 15 poena, prvi pik drafta, Entoni Edvards. Poslednju četvrtinu je Minesota dobila sa 15 koševa razlike u poslednjoj četvrtini. Džoš Džekson je dobro šutirao, 19 poena, ostatak tima 5 od 28 za tri poena.Juta je dobila u Portlandu, Gobert 20 poena, 17 skokova, dominirao je, a Juta je šutnula 50 trojki, dala 19. Konli, Mičel i Bojan Bogdanović dali su po četiri. Za nešto više Blejzersima je bio potreban bolji Lilard, on je prvo poluvreme završio bez poena, u drugom devet poena i sedam asistencija.Kao što smo i pisali, dramatičan poraz Denvera kod kuće i ubedljiva pobeda Atlante u Čikagu su teme dana kada su u pitanju srpski košarkaši.