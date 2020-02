Derbi loših odbrana pripao Zvezdi!

Vidljivi su bili problemi i jednih i drugih u odbrani u prvoj četvrtini. Počelo je u egalu, poeni Gista u seriji na jednoj, odnosno Veličkovića koji je pogodio dve trojke na drugoj strani. Dobri su i jedni i drugi bili u šutu, a posebno Bili Beron koji je postigao 11 od prvih 20 poena Crvene zvezde mts.



Na kraju prve deonice ogroman broj ofanzivnih skokova, Zvezda 4, Partizan 3, iako nije bilo previše promašenih šuteva na obe strane.



Egal nije nastavljen u drugoj četvrtini. Nakon er-bola Birčevića krenula je serija Zvezde, Štimac je bio inicijator, nastavio je Lorenco Braun koji je nakon rampe na jednoj, pogodio dvojku na drugoj strani. Potom su trojke pogađali Dženkins i Lazić, u jednom trenutku je bilo maksimalnih +13.



Partizan je igrao očajno posebno u napadu u tim trenucima, sve dok seriju nije prekinuo raspoloženi Gordić. Upravo se sve vrtelo oko njega u poslednjih par minuta druge četvrtine, praktično je sam stigao Zvezdu. Pred sam kraj mu je pomogao Pejdž koji je trojkom vratio Partizan na samo -2!



Nismo gledali najsjajniju košarku u prvom poluvremenu, pa smo očekivali daleko više u drugom.



Jaramaz je pogodio negde već viđenu trojku o tablu za prednost Partizana, a crno-beli su pokušavali da prelome meč nakon serije 9:0 i trojke Voldena.



Nije se dala Zvezda. Bili Beron je svoje raspoloženje iz prvog poluvremena preneo na drugo, vezao je nekoliko poena za "eksploziju" na tribinama hale "Aleksandar Nikolić" i tada je ekipa Dragana Šakote stigla do 63:64.



Zvezdu je u igri održavao i dobar skok u napadu, Odžo ih je imao 4 pred kraj treće četvrtine što je stvaralo frustraciju u redovima ekipe Andree Trinkijerija. Zvezda je i povela nakon poena Dženkinsa sa linije za slobodna bacanja, pa je na ulasku u poslednju četvrtinu bilo 67:66.



Zvezda je imala ogromnih +4, a kada je Jaramaz promašio trojku bilo je jasno da će domaćin biti pobednik na ovom meču.



Obe ekipe su imale prazan hod tokom ove utakmice što je druga strana koristila, bilo je već na ulasku u poslednjih deset minuta jasno da će biti neizvesno do samog kraja.Značajne su bile trojke Davidovca i na drugoj strani Zagorca koji je bio sve raspoloženiji kako se meč približavao kraju. Moramo napomenuti da je Partizan napadao Lorenca Brauna tokom celog meča koji je odigrao loše u odbrani, a u jednom trenutku je imao +/- indeks od -17 iako je bilo nerešeno u tim momentima.Jedan od ključnih detalja meča jeste faul u napadu Radeta Zagorca u napadu koji je bio njegov peti, da je Davidovac na drugoj strani pogodio otvorenu trojku Zvezda bi stigla do +6, ali se nije to desilo. Nakon Lazićevih poena bilo je +4 na ulasku u poslednjih pet minuta utakmice, ali je Partizan vrlo brzo izjednačio preko Rašona Tomasa.Stegao je Partizan odbranu u poslednjih pet minuta, poveo sa 82:80, ali je Zvezda sa linije za slobodna bacanja stigla do nove prednosti preko Berona i činilo se da će poslednja tri minuta trajati pola sata, u realnom vremenu imajući u vidu da su i jedni i drugi izašli iz bonusa.Beron je odveo Zvezdu na +4, Gordić je promašivao, pa je glavnu ulogu u napadu preuzeo Pejdž. Davidovac je na drugoj strani rastao u junaka utakmice. U poslednji minut utakmice Crvena zvezda ulazi sa +2, a onda promašena trojka Berona i ofanzivni skok Jagodić-Kuridže kada je dosuđen faul Veličkoviću zbog kojeg je bilo dosta bure.