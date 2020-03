"Debeli Durant" zapalio Ameriku, prvi koš u karijeri!

Slika je obišla Ameriku, čak je i Kevin Durent čestitao svom dvojniku. Naime, "debeli Durant" je prvi put u koledž karijeri ušao u igru i zapalio društvene mreže.



Radi se i simpatičnom igraču "Džekson Stejta" Tomasu Liju koji ima nadimak "Sneks", kada ga vidite, jasno je zbog čega.



On je ušao u igru pogodio trojku što je izazvalo ovacije saigrača i navijača. Proglašen je i za igrača nedelje, na osnovu broja pregleda ovog koša.



"Vidim da sipaš", napisao je pravi Durent, a Li je rekao da ga zove "Debeli Durent" godinama, da obožava slavnog košarkaša. Ovo sigurno niste videli.

Jackson State’s student manager suited up and checked in for the final two minutes.



He’d never appeared in a college game before.



Thomas “Snacks” Lee delivered 🐐



(via @AllHailDorian)pic.twitter.com/OjLx62s6Aj