Debata otvorena, Lebron ili Džordan?

Kada je Lebron Džejms napustio Kavse pre dve godine i stigao u Lejkerse, mnogi su smatrali da je u pitanju finansijski izbor, bolji život na Pacifiku i bolji život za klince.



Lejkersi su dobili manje od 40 utakmica u sezoni, nisu bili u plej ofu od 2013. kada su ispali u prvoj rundi.



Dve godine kasnije, Lejkersi su osvojili 17. Lebron svoju četvrtu titulu, postao je prvi čovek u istoriji koji je sa tri različita tima uspeo da stigne do prstena.



Završio je seriju sa tripl-dablom noćas čime je stavio tačku i četvrti put bio MVP finala.



Zatražio je respekt za sebe i tim posle titule, a u Americi je otvorena ponovo debata, da li je Lebron na putu da postane najbolji igrač u istoriji košarke.



"Džordan tim" će se nasmejati na to, podvlačeći da je Majkl igrao šest finala i svih šest dobio, da je Lebron igrao u 10 i da je osvojio "samo" četiri titule. Zameraju mu jasno i da oko sebe ima bolje igrače nego Džordan, ali Lejkersi su postali ponovo atraktivni samo zbog njega, Dejvis nikada ne bi stigao u klub da nije bilo Lebrona.



I zbog toga, ovo je Lebronova titula.



Zaboravlja se još jedno, on je titulu u Kavsima osvojio posle herojskog preokreta protiv drim-tima Voriorsa, u Americi kažu da recimo tako moćnog protivnika Džordan nije imao. Takođe, nekako se potcenjuju Džordanovi saigrači, ne samo Pipen. Plus, Fil Džekson je ono što Lebron nikada nije imao.



Bulsi su bili tim koji je značio stabilnost, jasno okupljen oko Džordana, ali stvari se nisu menjale, Lebron nikada ne bi napustio Klivlend da je imao takvu stabilnost. Plus, on je mogao da ostane u Majamiju nakon četiri finala, ali se vratio u Klivlend da svom timu donese jedinu titulu.



Jasno, sve će zavisiti od budućnosti. Lebron je čovek koji ima još snage da nosi tim, iako će krajem godine napuniti 36, a u narednu godinu Lejkersi ulaze kao favoriti.



Odgovor će možda moći da se da na kraju karijere "Kralja", ali ako stigne do šest prstenova, debata će biti otvorena. Jer, svi statistički pokazatelji Lebronu idu u korist.