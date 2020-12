Debakl na debiju Radonjića, furiozna Igokea obrukala Zvezdu!

Košarkaši Igokee napravili su veliko iznenađenje u okviru 12. kola ABA lige pošto su u Laktašima ubedljivo savladali Crvenu zvezdu sa 85:65 (25:16, 25:12, 21:15, 14:22).



Dejan Radonjić će sasvim sigurno dobro upamtiti prvu utakmicu po povratku među "crveno-bele", ali po zlu jer je njegova ekipa delovala veoma loše, sporo i bezidejno tokom svih 40 minuta.



Brzo je Igokea uspela da stigne do dvocifrene prednosti već sredinom prve četvrtine, da bi uz pomoć raspoloženih Klemensa i Marmajkla do kraja poluvremena stigli i do ogromne prednosti - 50:28.



Nije stala ekipa Dragana Bajića ni u drugom delu meča, u trećoj deonici domaći tim stigao je do 28 poena prednosti. Već tada je bilo jasno da će Zvezdi biti potrebno čudo kako bi izbegla težak poraz.



Igokea je meč odigrala praktično bez greške, uz odlične procente za šut, te tako sasvim zasluženo stigla do velike pobede nad Crvenom zvezdom koja je na kraju ipak uspela da smanji zaostatak - 85:65.



Najzaslužniji za trijumf Igokee bili su Karmajkl sa 14, Klemons sa 13, Talić sa 11 i Atić da 10 poena, dok su košarkaši sa dvocifrenim učinkom u Zvezdi Dobrić i Volden sa po 10 poena.