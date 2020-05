Davidovac iskren: "Testovi su najbolji pokazatelj..."

Crveno-beli rade, treniraju i čekaju odluku o nastavku prvenstva. Ipak, Dejan Davidovac kaže da je igračima veoma teško posle duge pauze, što su pokazali rezultati testova.



"Bila je velika pauza, niko od nas to nije očekivao. Vreme smo provodili uglavnom kao i svi, odnosno kod kuće. Nismo se kretali tamo gde ne moramo. Sada smo se konačno vratili na teren", rekao je Davidovac za zvaničan sajt.



On je dodao da u klubu još uvek iščekuju odluku oko nastavka sezone.



"Ne pamtim da smo nekada imali baš dva meseca pauze. Polako se vraćamo, ne znamo šta će biti, ali očekujemo da se konačno donese odluka o nastavku takmičenja – da li će ili neće", istakao je on.



Ipak, mogla bi da zabrine forma igrača, jer je pauza ostavila traga na sve, pa i na ekipu crveno-belih.



"Videlo se na testovima da smo daleko od bilo kakve forme i bilo kakvog takmičarskog ritma. Pokušavamo da se vratimo, sada smo bukvalno na pripremama pred pripreme. Nismo nikada ovako bili u situaciji, trudimo se da uđemo u neki takmičarski ritam ako se bude nastavljalo", zaključio je Davidovac.