Datumi i preklapanja, mogu li srpski igrači iz NBA lige igrati kvalifikacije za OI?

Nova sezona NBA lige kreće krajem decembra, a poznati su i datumi, barem oni planirani, kada se radi o plej-ofu.



Od 22. maja do 6. jula je plej-of NBA lige (bez finala koje kreće 8. jula), tamo očekujemo i veliki broj naših košarkaša koji su kandidati ujedno i za reprezentaciju Srbije koja će na drugoj strani igrati kvalifikacije za Olimpijske igre.



Problem postoji, posebno ukoliko Denver, Dalas, Sakramento, Memfis i Atlanta daleko doguraju.



Kada se igraju kvalifikacije?



Od 22. juna kreću, igraju se do 4. jula, jasno je da ukoliko recimo, Denver ponovi ovogodišnji uspeh a to je finale konferencije, Srbija će bez Nikole Jokića u kvalifikacije. Ukoliko gore pomenuti timovi budu igrali polufinale, jasno je da neće proći pripreme za nacionalnim timom, ali o tome više niko nema pravo ni da razmišlja.



Inače, same Olimpijske igre, odnosno košarkaški turnir, igra se od 24. jula do 8. avgusta, pa su igrači koji će igrati finale u škripcu sa vremenom za Olimpijske igre.