Najnovije pojačanje Partizana jeste Nemanja Dangubić, bivši igrač Crvene zvezde mts.



On će pomoći ekipi Vlada Šćepanovića u nameri da se dođe do trofeja, a ovom vešću se, između ostalih, oduševio i jedan košarkaš Real Madrida koji je veliki navijač Partizana.



Naravno, u pitanju je Mario Nakić, sin legendarnog Iva Nakića.



On je retvitovao objavu Partizana uz natpis u vidu emotikona.