Dangubić otkrio kako je prelomio i ko je bio ključan za dolazak u Partizan!

Novi košarkaš Partizana Nemanja Dangubić u razgovoru za Sport klub otkrio je kako je prelomio da pojača crno-bele.





On je istakao da je posebnu ulogu odigrao novi trener Vlado Šćepanović, odnosno jedan razgovor sa njim.







"Posle sezone u Španiji, bio je plan da se vratim u ABA ligu i da se tu ponovo dokažem. Stigla je ponuda Partizana i rešio sam da je prihvatim u dogovoru s agentom (Miškom Ražnatovićem) i ljudima iz kluba. Pogotovo mi je važan bio razgovor s trenerom Šćepanovićem, koji je želeo da me dovede, smatra me bitnim delom ekipe koji može da joj pomogne. To je prelomilo, isključivo ta košarkaška priča i nadam se da će sve ispasti dobro", počinje Dangubić za Sport klub.







On smatra da je Šćepanović pravi čovek na pravom mestu, te da je poznanstvo sa njim bilo i više nego dovoljno.





"Izuzetno dobro poznaje moje kvalitete i kako sam se afirmisao kao košarkaš. Zna da sam dobar timski igrač koji može više stvari da radi i u odbrani i u napadu, kao i da pokrije više pozicija. Zna kakav sam u odbrani i u skoku, defanzivnom i ofanzivnom. Razgovor je bio otvoren i ulio mi je dodatnu sigurnost zato što znam šta tačno očekuje od mene. Naravno, nije bilo nikakvih obećanja tipa 'igraćeš 30 minuta', što je sasvim normalno. Ima mnogo utakmica, generalno je košarka danas takva da su igrači na terenu 20-25 minuta. Ponavljam, bilo mi je drago da se očekuje nešto što inače najbolje radim, to je idealna prilika da se ponovo dokažem", ističe Dangubić.







Kao što je poznato, Dangubić je u Zvezdi proveo četiri sezone, sa kojom je osvojio tri titule u ABA ligi i još dve u Kupu Radivoja Koraća.



"Razmišljao sam i o tome, to je normalno posle toliko vremena u Zvezdi. Ipak, već dve godine sam u inostranstvu, bio sam slobodan igrač nakon što mi je istekao ugovor sa Estudijantesom. Odlučio sam se za Partizan iz košarkaških razloga, to je najbolje za moju karijeru, da pomognemo jedni drugima. Kada je reč o Zvezdi, i danas imam sjajan odnos sa bivšim saigračima i sa ljudima iz kluba. Nisam imao nikakve probleme u tom smislu, to mi je najbitnije", zaključio je Dangubić.