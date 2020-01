Dajte krv i dobijate kartu za Virtus!

U danima kada širom zemlje vlada nestašica krvi, Partizan u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i Ministarstvom zdravlja, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.



Kako se navodi na klupskom sajtu, Partizan će sve davaoce nagraditi kartom za utakmicu prvog kola Top 16 faze Evrokupa protiv Virtusa iz Bolonje. Meč se igra 8. januara od 20 časova u Beogradskoj areni.





Akcija dobrovoljnog davanja krvi odvijaće se u Institutu za transfuziju krvi Beograd, Svetog Save 39, na Vračaru, 3. januara od 7 do 19 časova, 6. januara od 7 do 15 časova, a 8. januara od 7. do 19 časova.





Krvi može sati svaka zdrava osoba, starosti od 18 do 65 godina.