Da se rasplačeš od sreće, Delonte Vest, bravo čoveče!

Pisali smo mnogo puta o Delonteu Vestu, posle solidne karijere, završio je 2015. epizodom u Kini, od toga počinje strašan pad. Imao je problema sa drogama, ali više sa mentalnim zdravljem, što se znalo tokom karijere.



Držao se nekako a onda se par godina posle sve raspalo.



Nekadašnji igrač Kavsa, Dalasa, Bostona je završio na ulici, pretukli su ga na autoputu u Filadelfiji, a pre par meseci pojavila se slika nekada slavnog košarkaša kako prosi na semaforima u Dalasu.



Tada je u akciju stupio Mark Kjuban, vlasnik Mavsa i filantrop. Uspeo je da ugovori sastanak na jednoj benzinskoj pumpi da Vestom i da ga ubedi da se podvrgne lečenju. Delonte je pristao, jasno Kjuban snosi sve troškove i podrška je svom nekadašnjem "radniku".



Pre određenog vremena, Kjuban je uz dozvolu Delontea objavio sliku na kojoj njih dvojica jašu kroz prirodu. Rekao je da je to i prvi korak na putu ka oporavku koji je dug i mukotrpan.



A onda se juče pojavio video koji je ohrabrio sve koji žele najbolje Vestu. Naime, on već izgleda mnogo bolje nego pre mesec dana i našao se tamo gde mu je mesto, na košarkaškom terenu.



Bravo Delonte, samo tako nastavi!

Delonte West back in the gym 🙏



(via og__chris19/IG)