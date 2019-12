Da li ovo Bili Beron priziva još jedno pojačanje za Zvezdu?

"Bilo bi teško usredsrediti se samo na teren i utakmicu, ubili bismo se međusobno", rekao je Beron.



U sezoni 2015/2016 braća Beron su zaigrala zajedno, kada su nosila dres Spiru Šarloa u Evrokupu.



"Voleo bih da smo mogli igrati zajedno još nekoliko puta. Tada smo živeli u istoj zgradi, ja sam bio na drugom, a on na trećem spratu. Ta godina je zaista prošla veoma brzo", kazao je Beron.



On je rekao da su ih roditelji na vreme naučili da se naporan rad uvek isplati i da je to jedan od razloga njihovog uspeha.



"Razvili smo prirodnu ljubav prema košarci i ona je ostala sa nama tokom celog života. Ne mislim da smo brat i ja blagoslovljeni posebnim atletskim sposobnostima, ali igramo na visokom nivou jer su nas roditelji učili da se težak rad uvek isplati", rekao je Beron.



Stariji brat Zvezdinog košarkaša je prvi zaigrao u Evropi, kada se preselio u Tursku, a nešto kasnije je otišao u Španiju, a Beron se prisetio kako su izgledali dečiji treninzi.



"Uvek je igrao šest ili sedam sati pre mene, kada sam bio u školi, a kasnije i na fakultetu. Mogao sam da ga gledam i uvek sam nagovarao oca, koji je bio trener, da idemo da gledamo Džimija", kazao je Beron.



Prvi profesionalni ugovor Zvezdin košarkaš potpisao je sa Ritasom 2014. godine.



"Ja sam se u to vreme školovao za evropsku košarku i već tada sam znao da je Ritas dobar klub. Imao sam priliku da odem u NBA trening kamp, ali sam se ipak odlučio za Ritas, jer sam znao da je tamo dobra siutacija", rekao je Beron.



Kako ističe, njegov brat Džimi smatrao je da mu je mesto baš u Crvenoj zvezdi i Evroligi.



"Prošlog leta sam morao da donesem odluku gde ću nastaviti da igram, šta ću raditi ove sezone, a moj brat je bio za to da treba da igram Evroligu. Bio je veoma uzbuđen kada sam mu rekao da ću ostati u Zvezdi", rekao je Beron.



Amerikanac je dodao i da veruje da njegov brat može zaigrati u elitnom takmičenju.



"Možda će imati tu priliku, ali ove godine igram ja i za sebe i za njega", rekao je Beron.