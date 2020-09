Da li je Zvezda pogrešila što je pustila centra?

Juče je počela sezona u Evrokupu, Budućnost je na otvaranju bila bolja od Breše u "Morači", slavili su sa 93:81 protiv ekipe Breše.



Italijanski sastav je bolje otvorio meč i imao prednost sve do poluvremena, do kraja je bilo tesno, ali je u poslednjih 10 minuta domaći sastav predvođen Nikolom Ivanovićem došao do zasluženog trijumfa.



Podgoričani su najveće probleme imali sa centrom protivničke ekipe, bivšim košarkašem Crvene zvezde Dušanom Ristićem.



Jedan od najkorisnijih igrača VTB lige prošle sezone nije dobio novu priliku u Zvezdi, poslat je na još jednu pozajmicu, ugovor mu ističe za godinu dana, pa je pitanje da li će dobijati novu šansu u crveno-belom.







Ipak, on je u Breši nastavio gde je stao u dresu Astane, bio je najbolji igrač italijanskog sastava u prestonici Crne Gore, pokazao je da poseduje sjajan napadački arsenal.



Predvodio je Brešu sa 17 poena, šutirao je 7/11 iz igre, pogodio je i jedinu trojku koju je pokušao, vredno je radio u prethodnom periodu na šutu sa distance, sada se vide rezultati.



Pokazao je da ima meku ruku, da je zaista sjajan ofanzivac, pa se postavlja pitanje da li je Zvezda pogrešila što je tek tako pustila jednog domaćeg igrača takvih napadačkih kvaliteta?



Sigurno je da Ristić ima određene neodstatke u odbrani, ali to je nešto što se napornim radom takođe da popraviti.





Deluje da će ovo biti još jedna sjajna sezona za Dušana Ristića, vreme će pokazati da li su "crveno-beli" napravili grešku, ali ako se po jutru dan poznaje...