Da li je vreme da Zvezda probudi Trinkijerija?

Kada je Andrea Trinkijeri stigao u Bajern na razočaranje navijača Partizana, on je rekao da stiže u klub koji ima kulturu pobeđivanja. Naišao je na porugu u Srbiji, ali je vest bila fabrikovana, Italijan je govorio o fudbalskom klubu koji je postavio standarde i o tome da taj pristup mora da usvoji i košarkaška sekcija.Dobro je krenuo, dobili su Olimpijakos, kada je poručio da ga ne bude. Savladali su Albu, Makabi i Fenera, posle velikog preokreta i startovali najbolje u istoriji kluba, 4:1. Lučić je konstanta, srpski reprezentativac je bio član tima koji je pre dve godine dobio tri meča u nizu u Evroligi.Nemci su spušteni na zemlju protiv Reala, primili su 100 poena, ali se nalaze sa četiri pobede u top 3 Evrolige, što je izazvalo euforiju.Za Trinkijerija je ovo povratak u Nemačku i za sada mnogo bolje prolazi nego u Broseu u Evroligi. Italijan je imao skor 31-45 u tri godine na klupi tima iz Bamberga u evropskoh eliti.Sve ovo je napredak u odnosu na prošlu godinu kada su očekivanja bila veća, imali su uz Lučića, Musa Monroa, Koponena, Bartela, Dedovića, dobili su kod kuće Armani, Asvel i Armani. Ali, na strani su bili očajni, dobili su van Nemačke tek u 26. kolu i to slabi Zenit. Kada je sezona prekinuta, bili su 17. na tabeli sa 20 poraza u 28 mečeva.Inače istorija Bajerna vezana je za 1946. osvojili su pedesetih i par nemačkih titula, ali pretpostavljate kakva je to bila košarka. Debitovali su u Evropi krajem šezdesetih i nestali sa scene.Samo, kada se Nemci organizuju, ostatak ima nevolje. Radili su sa mlađim kategorijama, pa kada su napravili uspehe, Bajern je kupio licencu od Dizeldorfa i zaigrao u drugoj ligi.Novac nije bio problem, Dirk Bauman je seo na klupu i pre devet godina su ušli u nemačku elitu. Kupili su par reprezentativaca, dobili vajld kartu za Evrokup što je bio uvod u dolazak Karija Pešića koji je Nemcima dve decenije ranije niotkuda doneo titulu prvaka Evrope u košarci. Kari je doveo na debiju u Evroligi Nemce do top 16 faze, sa Halperinom i Tajresom Rajsom, a 2014. su posle gotovo 60 godina bili prvaci. Stigli su kasnije i kup i nova titula u onom čuvenom finalu protiv Albe 2018. Te godine su igrali u polufinalu Evrokupa.Ali, igraju Evroligu u poslednjim sezonama i to je najvažnije, čini se bitnije i od tri nemačke titule u poslednjih šest godina.Trinkijeri je zadržao neke igrače poput Lučića, Dedovića, Ti-Džej Breja, Flakadorija, i veterana Aleksa Kinga koji je pet godina u klubu. Pomenuli smo Lučića i Zipsera, a Italijan je insistirao da se pojačaju na centrima. Malkol Tomas ima dosta iskustva, stigao je Džejlen Rejnolds iz Makabija, tu je kao alternativa Leon Radošević, imaju bivšeg 27. pika drafta DžaDžuana Džonsona, dakle, pojačali su se tamo gde je bilo najpotrebnije.Klub su vodili Đorđević, Emir Mutapčić osim Pešića i Radonjić, kao i Oliver Kostić posle smene Radonjića, dakle Balkan, a posebno Srbi su baš ostavili dubok trag u Minhenu.Bajern je učinio sve, ali nije pobedio Zvezdu nikada, 2015. godine su izgubili dva puta, prošle sezone je Zvezda rasturila Bavarce u Beogradu. Videćemo hoće li zadržati nepobedivost protiv Bajerna.