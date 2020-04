Da li je ovo rešenja za ABA, znaju se i parovi, dobićemo šampiona?

Dragan Bokan, predsednik Budućnosti, izjavio je da je Podgorica spremna za organizaciju Fajnal fora ABA lige i da će to predložiti na sastanku koji je zakazan u sredu.



"Budućnost i Podgorica su spremni, ako se slože drugi klubovi i ako situacija sa epideniijom korona virusa bude povoljna, jer je to ipak sada najbitnije, da organizujemo Fajnal-for ABA lige u Podgorici. U junu, julu, septembru, nebitno. Država Crna Gora i Koordinacioni odbor u okviru našeg Ministarstva zdravlja ulivaju poverenje da možemo organizovati takav događaj, naravno bez prisustva publike", rekao je Bokan.



Potom je potvrdio da će svi čelnici klubova učestvovati na sastanku koji je na programu u sredu.



"Svi čelnici klubova učestvovaće na sastanku putem video-poziva u sredu. Ono što je sigurno je da Partizan želi da se sezona završi konstatovanjem trenutnog stanja na tabeli. To im odgovara. Budućnost želi da igra, jer jedino kroz igru može biti šampion. Crvena zvezda sve propušteno u ovoj sezoni traži da nadoknadi kroz završnicu. U ovom trenutku slobodno mogu reći da za nas četvrto mesto u ABA lige pripada Mornaru. Sa moje strane predlažem i predložiću, da u završnici polufinala treba da igraju Partizan - Mornar i Budućnost - Crvena zvezda”, rekao je Bokan.



Cedevita se definitivno neće složiti sa ovakvim ishodom, u to smo sigurni, posebno što bi u poslednjem kolu trebalo da igraju protiv Krke u gostima, a Mornar protiv Mege takođe u gostima.