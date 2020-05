Da li je ovo moguće, šta se dešava sa kapitenom ženske košarkaške reprezentacije Srbije?

Pandemija koronavirusa zaustavila je čitav svet, a Vlada Srbije je takođe preduzela oštre mere kako bi se dalje širenje virusa zaustavilo.



Ipak, one mogu da predstavljaju veliki problem, a takav je slučaj i sa kapitenom ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jelenom Bruks.



Njen muž i sin imaju samo američki pasoš i nije im omogućen ulazak u Srbiju, pa je čitava porodica ostala u Mađarskoj.



Bruks je apelovala na vlasti u Srbiji da joj pomogne kako bi se čitava porodica vratila u Srbiju.



"Moja porodica i ja želimo da se vratimo kući! Kao što i znate, moj suprug i moj sin su američki državljani i NIJE IM DOZVOLJENO da uđu u Srbiju. Ne mogu da shvatim i niko ne može da me ubedi da je to normalno pravilo. Oni su moja porodica, nisu ni prijatelji ni drugari koje želim da "uvučem" u Srbiju. Od 16. marta smo u Mađarskoj u karantinu i ne izlazimo nigde! Ova država je u boljoj zdravstvenoj situaciji što se tiče broja zaraženih, još jedan razlog zašto smatra da ne postoji problem da se ČLANOVIMA moje porodice odobri ulazak u zemlju. Sa dobrom namerom smo ostali ovde dok se situacija u Srbiji ne smiri, ali prošlo je skoro dva meseca i kao što se piše, situacija se malo po malo smiruje, zato se nadam da će ovaj moj status doći gde treba", rekla je između ostalog ona uz poruku da čitava porodica želi da se vrati u Srbiju i da, ako treba, ostane u karantinu i pregleda se.