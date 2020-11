Da li je i definitivno? Poslednjim potezom, Majkl Džordan pokazao da je najnesposobniji vlasnik u NBA?

Za razliku od neverovatne košarkaške karijere, Majkl Džordan je za deceniju koliko je gazda Šarlota napravio niz pogrešnih poteza i njegov tim je jedan od najslabijih u ligi, ne samo kada su u pitanju rezultati, već tržišna vrednost. Jasno, Džordana to puno ne boli, NBA je biznis u kome u normalnim okolnostima ne možete da izgubite novac.



Džordan je ponovo napravio čudan potez, oni oštriji kažu da je noćas bacio novac kroz prozor. Naime, Šarlot je potpisao ugovor sa Gordonom Hejvardom. Ne bi bilo čudno, da se ne radi o 30-godišnjaku koji nakon loma noge na startu karijere u Seltiksima nikada nije stigao na onaj nivo iz Jute.



Hejvord je dobio 120 miliona za četiri godine u Šarlotu, dakle 30 po sezoni i svi se slažu da je to previše. Prošle godine je stigao Rozije iz Bostona, oko 57 miliona za tri godine, Batum je pre četiri sezone dobio 120 miliona za pet sezona. S obzirom da su ga "katovali" morali su da mu isplate poslednju sezonu, a odrekli su se Francuza da bi otvorili prostor za Hejvarda.



Pa kakav je tim koji dovede igrača za 30 miliona po sezoni?











Loš, nemaju na šta da ga naslone, uzeli su trećeg pika La Mela Bola, ali on je igrao u Australiji i bez obzira na talenat biće mu potrebno vreme. Imaju neke zanimljive mlade igrače poput Grjjrmas, Bridža, Malika Monka, ali to je daleko od plej ofa. Ni Hejvard ih neće približiti.



Majkl Džordan će, ako se uzme ono što mora da plati Batumu, praktično Hejvarda dobiti za 39 miliona po sezoni. Samo pet igrača u ligi košta više, Lebron, Kari, Vestbruk, Harden i Durant. Sad samo procenite gde je tu Hejvord.



Džordan recimo nije želeo da ponudi maks-ugovor Kembi Vokeru koji je igrao strašno, ali je dao Kidu Džilkrajstu bivšem drugom pikju drafta 52 miliona za četiri sezone. Tada negde je i ovaj prestao da igra, brojevi su mu padali iz sezone u sezonu, delom zbog povreda.



Kada pogledate Šarlotov roster, potrošili su veliki novac za četiri godine i nisu ni korak bliži nekom uspehu. Od kada je Majkl Džordan većinski vlasnik (i pre ove decenije je imao akcije u klubu), Šarlot je igrao dva puta plej of, 2014. ih je počistio Majami, dve godine kasnije opet Hit, ali u sedam utakmica. Doduše, i pre Džordana su bili tužni, ne računajući sam početak veka, samo još jednom su bili u doigravanju i izgubili 4:0 od Orlanda.