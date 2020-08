Da li će on biti glavni košgeter Zvezde? Obradović je uzbuđen šta sve može!

Džordan Lojd se prisetio i utakmice od prošle sezone dok je nosio dres Valensije i kada je gostovao u "Pioniru".



"Sećam se utakmice iz prošle sezone veoma dobro jer se sat pokvario u prvoj četvrtini i rešavanje toga je trajalo praktično sat vremena. Publika je bila zaista neverovatna i atmosfera u hali čudesna. Sećam se da je sve vreme bilo jako glasno u dvorani i bilo je veoma teško. Sećam se da su navijači bili veoma aktivno uključeni u igru, čak i uprkos tim tehničkim poteškoćama koje su se dogodile. Veoma sam uzbuđen što ću igrati za takve navijače i biti deo takve dobre atmosfere", rekao je Džordan Lojd.



Imaće veoma bitnu ulogu u timu, to je već sada jasno, verovatno će biti i vodeći košgeter ekipe Saše Obradovića.



"Stvarno sam uzbuđen svojom novom ulogom u novom timu. Osećam kao da imam još mnogo da pokažem i da napredujem na evroligaškom nivou i ovo je sjajna sredina za mene da to i postignem. Pobede. To je definitivno nešto u čemu želim da doprinesem. Razgovarao sam sa trenerom nekoliko puta pre nego što sam stigao i on je uzbuđen zbog stvari koje ja mogu da uradim na terenu. Mislim da ću biti veoma agresivan i u odbrani i u napadu, diktirati tempo i kreirati za saigrače. Želim da budem prilično raznovrstan na terenu", rekao je Lojd.



Osvrnuo se i na društvene mreže gde mu je popularnost skočila.



"Od trenutka kada sam potpisao ugovor dobio sam baš mnogo novih pratilaca na mojim društvenim mrežama i još uvek svakodnevno dobijam poruke od njih. Želim samo da se zahvalim svima, osećam ljubav od prvog dana i to me motiviše da svemu pristupim još snažnije dok nastupam u Crvenoj zvezdi. To me sve uzbuđuje, znam da imam sjajne navijače uz sebe i jedva čekam da zaigram", rekao je Lojd, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde mts.