Čudo od Zajona, Amerika ovakav talenat još nije videla!

Amerika priča o Zajonu Vilijamsonu. Fantastična partija prvog pika je nagoveštaj onoga što će predstavljati u budučnosti, noćas je razbio Portland u ubedljivoj pobedi Pelikansa. Zajon je ubacio 31 poen, imao 9 skokova, 5 asistencija, bila je to demontracija košarke budućnosti.Proveo je na terenu samo 28 minuta, vodio tim u nastavku, Blejzersi su pokušali sve da ga zaustave, ali je ili bio bio suviše jak, ili brz, ili najčešće i jednom i drugo. Uz to šest od devet skokova je napravio pod protivničkim košem, jednostavno ima zastrašujuće fizičke predispozocije. Melo Entoni nije mogao da ga uporedi ni sa jednim igračem koga je ikad video.Iskusni Redik je dodao 20 poena, Holidej i Lonzo Bol su imali po 10 asistencija. Na drugoj strani Lilard i MekKolum po 20 poena, Vajtsajd 17, uz 14 skokova.Hjuston je tukao Boston u derbiju, Harden (42) i Vestbruk (36) su iskombinovali 78 poena za domaćina, kada su i jedan i drugi u ovakvom izdanju, Hjuston deluje nepobedivo. Boston se držao do serije domaćina 15:2 u finišu kada je utakmica prelomljena. Dvojac domaćina je dodao 12 asistencija i 18 skokova. Ovo je prvi poraz Bostona od 26. januara, napravili su 18 grešaka...I pored 31 poena Krisa Pola, žilavi San Antonio je iznenadio Oklahomu. Oldridž je ubacio 25 poena, imao 14 skokova, Marej je dodao 25 poena i 9 skokova, njih dvojica su uz Pati Milsa pogurala Sparse ka prvoj pobedi na "rodeo turneji". Nakon pet poraza, osladili su se u Oklahomi koja je u mini seriji poraza nakon sjajnog perioda i za njih Ol-Star pauza dolazi u pravo vreme.Bredli Bil je ubacio 30 poena Čikagu, Vašington je slavio kod kuće, oba tima imaju samo 19 pobeda u sezoni, doduše, Vizardsi imaju tri meča manje. Kod Bulsa nedovoljan 41 poen Lavina, pogađao je iz svih pozicijsa, vratio ekipu u igru, ali su sa šest poena u nizu domaći priveli meč kraju...Filadelfija je prava tvrđava, to su na svojoj koži osetili Klipersi, u poslednjoj četvrtiji razigrao se Ričardson koji je ubacio 17 od 21 poena u finišu meča. Ben Simons je uz 26 poena, imao 12 skokova i 10 asistencija, skor Siksersa kod kuće je 25-2, najbolji u ligi. Kod Klipsa Leonard 30 poena, promašivali su u finišu, Siksersi idu na odmor od osam dana, sledeći meč za Netsima igraju tek 20. februara. Klipersi su u Bostonu u četvrtak pred pauzu...