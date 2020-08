Čudo! Dva igrača 101 poen, Denver pred slomom!

Come in gara 1, Mitchell e Murray protagonisti del match fra Jazz e Nuggets: 51 punti il primo, 50 il secondo (prima coppia di avversari a quota 50 nella stessa gara di playoff).

Na korak od ispadanja.Denver jed izgubio i treći meč u nizu od Jute, biće veoma teško okrenuti seriju. Noćašnji duel se okrenuo u nadmetanje Mičela i Mareja, sećate se da su njih dvojica obeležili i uvodnu utakmicu.Marej je ubacio 50 poena, imao 11 skokova i 7 asistencija, pogodio devet trojki i nije bilo dovoljno. Jer, na drugoj strani je bio neverovatni Donovan Mičel.Na kraju je završio sa poenom više, 51 i to 18 u poslednjih sedam minuta meča, ubacio je ključnu trojku kojom je Juta vratila kontrolu i privela utakmicu kraju.Mičel je u prvom meču ubacio 57 poena, sada se pridružio Džordanu, Čembrlenu i Ajversonu koji su po dva puta postigli 50+ u NBA seriji.Ovo je i prvi put da su dvojica igrača iz različitih timova ubacila 50+ poena u istoriji NBA.Jokić je brojao do 29, 50% šuta, dodao je 7 skokova i 6 asistencija, na drugoj strani Gobert 17 poena, 11 skokova uz samo jedan promašaj. Naredni meč je u sredu uveče.Posle Bostona, i Toronto je kompletirao seriju, još jedna "metla", jednostavno Netsi nisu dorasli šampionu koji im je ubacio 150 poena.U nastavku su Kanađani pojačali pritisak, pa su posle jednocifrene prednosti u prvom delu stigli do +32 na startu poslednje četvrtine. Spustili su Bruklin na 19 poena u trećem periodu, a klupa Toronta je ubacio 100 poena.