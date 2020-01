Čudo bilo na vidiku - Hrabra Zvezda bez sreće u Barseloni!

Odlična partija Crvene zvezde mts u Barseloni i poraz rezultatom 86:82.







Zvezda je odlično krenula u ovaj meč, vodila je od starta, sve je ulazilo u koš, dok je Barselona imala velikih problema da stigne do koša i one koje je davala, davala je na silu.



Tako je Zvezda stigla do 11:5 nakon tri minuta, a onda je usledio debeli pad. Ekipa Dragana Šakote je pala, posebno u odbrani gde su koševi išli preko pozicije 4 na kojoj je bio Boriša Simanić koji je bio solidan u napadu, ali je imao probleme sa Mirotićem u odbrani.



Barselona je lagano topila prednost, potom i povela i prednost je nastavila da raste nakon što Zvezda nije imala nikakvo rešenje za napad domaćina.



Za kraj, i velikih +10 u korist Barselone na kraju deonice.



Svi su mislili da će Zvezda zabeležiti ubedljiv poraz kada je Barselona stigla i do maksimalnih +12 na startu druge deonice, ali su onda Džejms Gist i Vladimir Štimac stupili na scenu za povratak Crvene zvezde. Ne zaboravimo ni sjajnog Brauna koji je uvek bio agresivan u napadu i koji je bio daleko odmorniji nego što je to bio slučaj prethodne nedelje.



Zvezda je topila prednost, i malo po malo, stigla do prednosti nakon što je Vladimir Štimac pogodio trojku.



Nastavak je doneo povratak prednosti Barseloni, Brendon Dejvis je bio taj koji je nosio igru svog tima u tom delu igre, ali je Zvezda imala Kevina Pantera. Nakon poena Dženkinsa i trojke Kevina Pantera Zvezda je ponovo preuzela prednost, a nakon nove trojke najnovijeg pojačanja Zvezda je stigla do +4! Bilo je i +6 nakon poena Jovanovića sa slobodnih bacanja, Zvezda je pred poslednju četvrtinu imala dobar rezultat.



Oriola i Ante Tomić su pogađali na startu poslednje deonice, a kada je Oriola pogodio drugu trojku u poslednjoj deonici domaći su imali +4. Na drugoj strani ozbiljnija odbrana Barselone, Zvezda u svojoj odbrani nije pravila faulove, sve je to doprinelo raspadu sistema u tim trenucima. Abrines je pogodio novu trojku za +7, a mnogima se učinilo da je to nedostižna prednost.







Lorenco Braun je izveo potez ovog kola Evrolige kada je zakucao preko Oriole, imao je i dodatno slobodno bacanje, a onda je i Štimac pogodio trojku za 77:76! Imala je Zvezda napad i za prednost, ali ga nije iskoristila što joj se obilo o glavu. Iako je Braun igrao fantastično, isto je činio i Mirotić koji je pogodio trojku u najboljem mogućem trenutku za svoj tim, promašivši sve prethodne.



U poslednji minut ušlo se uz prednost Barselone od 83:80, a onda je Ribas pogodio trojku koja je donela i pobedu Barseloni.





Nikola Mirotić je imao 25 poena, Brendon Dejvis je jedini pored njega bio dvocifren sa 10 poena. Kod Crvene zvezde izdojili su se Braun sa 15 i Panter sa 13 poena, 12 su imali Gist i Štimac.