Čudesno! Jokić odigrao najbolju partiju u poslednjih 35 godina!

Denver je imao sedam zdravih igrača za gostovanje u Juti.



Ali, imao je Nikolu Jokića.



"Nismo prestali da verujemo, nismo odustali, nismo tražili opravdanja. Stvorili smo šansu, stvarrno smo dali sve i pobedili", rekao je heroj Nikola Jokić koji je meč završio sa 31 poenom, 21 skokom i 10 asistencija.



Prema istorijskim knjigama, on je postao deseti igrač u istoriji košarke kome je pošlo zta rukom da ima 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, ali tek drugi u 35 godina koji je ovakav skor napravio uz pobedu tima.



Čuvao ga je najbolji defanzivac lige Gobert, koliko je mogao pokazuje Jokićev šut, 13 od 14 pogođenih šuteva.



"Jokić je čudo, poigravao se sa Gobertom čitav meč", kaže zadivljeni saigrač Marej.



On je ubacio 31 poen, na kraju veliko slavlje Denvera, za Melouna ovo je pobeda godine.



Jokić je napravio 11 tripl-dabl u sezoni, u poslednje tri utakmice dao je 30, 29 u 39 poena, protiv Portlanda mu je jedino izmakao tripl-dabl za asistenciju. Tada je igrao tri četvrtine pošto ga je Meloun odmarao. Ovo je bio peti meč za Denver u sedam dana.



Takođe ovakav učinak u jednoj utakmici na strani imao je samo Džabar 1970. godine i to kao ruki u plej-ofu. Jokić puni 25 godina za dve nedelje.



"Treba biti srećan što prisustvujemo njegovom rastu, razvoju, zrelosti i kako nastavlja da dostiže nove visine", kaže Meloun.

🃏 30 PTS, 21 REB, 10 AST for Joker 🃏#NBAAllStar Nikola Jokic becomes the first @nuggets player to average 30+ PPG, 10+ RPG and 10+ APG over a 3-game span! pic.twitter.com/NTHsdp4LT0