CSKA vodio sa 20 razlike na ulasku u poslednju četvrtinu, a onda je usledila NAJVEĆA SENZACIJA U RUSIJI!

Za iznenađenje dana u košarci potrudila se ekipa Parme iz Perma koja je danas uspela da savlada CSKA sa 95:97.



Nakon vođstva Parme tokom većeg dela prve četvrtine, CSKA je preuzeo kontrolu meča i na poluvreme je ekipa Dimitrisa Itudisa otišla sa 11 poena prednosti (55:44).



Nakon treće četvrtine CSKA je vodio sa 81:61, svi su videli domaći tim kao pobednika, ali se to nije desilo.



Serijom 14:0 gosti stižu na -3, a potom ubrzo i do vođstva za opšte iznenađenje.



U neizvesnoj završnici Grigorjev postiže trojku za pobedu u poslednjoj sekundi meča.



Boris Savović najefikasniji u redovima Parme sa 18 poena, a čak pet igrača ovog tima je imalo 11 ili 10 poena na utakmici (Mejeris 11, Džonson 11, Juskevičius 11, Zukauskas 10 i Zmako 10). Kod CSKA Džejms 31 poen, Klejburn 19, a Nikola Milutinov 13 poena.

Maxim Grigoryev calls GAME and Parma Perm pulls the upset over CSKA Moscow.



(📽️ VTB League website) pic.twitter.com/eQID4bQCov