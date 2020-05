Takmičenja mogu da se nastave i to nije problem, verovatno će tako i biti u većini sportova.



Ipak, šta ako se ponovo među sportistima pojavi neko od zaraženih?



To pitanje je postavljala Eva Karneiro, čuvena doktorka Čelsija, i složićete se da pitanje apsolutno ima smisla.



Upravo to je potencijalni problem za CSKA i Evroligu, pošto je lekar ovog tima koji je bio u kontaktu sa svim igračima i trenerima, zaražen koronavirusom.



Roman Abželilov ima 44 godine i u CSKA je od 2014, pre toga radio je u reprezentaciji Rusije. On je hospitalizovan, prema poslendjim informacijama iz Rusije.







Ukoliko bi neko od igrača CSKA bio pozitivan na koronavirus, to bi automatski značilo da bi ceo klub morao u karantin što bi stvorilo ogromne probleme Evroligi za njen nastavak koji bi se odmah doveo u pitanje.