CSKA nije završio, stiže i pojačanje iz Tel Aviva?!

"Armejci" su isticali da su jako pogođeni pandemijom i da će budžet za narednu sezonu biti do 30% manji.



To ih ipak nije sprečilo da naprave jedan od najvećih poslova na evropskom tržištu ovog leta, kada su angažovali Nikolu Milutinova iz Olimpijakosa.



Nije ni to bilo sve, stigao je i sjajni Toko Šengelija iz Baskonije, još jedno vrhunsko pojačanje za ekipu Dimitrisa Itudisa i još jedna velika investicija.



Produžena je i saradnja sa Majkom Džejmsom, Danijelom Heketom, Darunom Hilijardom i Džoelom Bolombojom, sve je izvesnije i da će u klubu ostati Hauard Sent-Ros.



Otišao je i veliki broj igrača, Moskvu su napustili Ron Bejker, Kostas Kufus, Mihail Kulagin, Andrej Voroncevič i Kajl Hajns, još uvek nije jasno šta će biti sa Janisom Strelnijeksom, koji ima još godinu dana ugovora sa klubom i velika je želja Andree Trinkijerija i minhenskog Bajerna.



Kako javlja Emilijano Karkija, "Armejci" žele još jednog beka, a prvi na listi je košarkaš Makabija iz Tel Aviva Iljadža Brajant.











Ovaj 25-godišnji košarkaš je u "Ponos Izraela" stigao minulog leta nakon odlične sezone u dresu Hapoel Eilata, upisao je 27 nastupa u Evroligi i u proseku beležio 8,4 poena uz 2,9 skokova i dve asistencije po meču.



Ugovor sa Makabijem mu ističe narednog leta, ali bi unosna ponuda iz ruske prestonice mogla da promeni stvari.



Videćemo da li će "Armejci" uspeti da dovedu i odličnog Amerikanca, čini se da bi sa njim kopletirali roster i to kakav.







PG: Danijel Heket, Janis Strelnijeks, Aleksandar Homenko

SG: Majk Džejms, Darun Hilijard, Ilajdža Brajant

SF: Vil Klajburn, Hauard Sent-Ros, Nikita Kurbanov

PF: Tornike Šengelija, Semen Antonov

C: Nikola Milutinov, Johanes Fojtman, Džoel Bolomboj