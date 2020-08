"Crveno-beli" na Glorija kupu - Himki, Kokoškov i najbolje turske ekipe!

Košarkaši Crvene zvezde učestvovaće na jednom od dva turnira Glorija kupa u Antaliji, koji će se održati u septembru.Prvi turnir se igra od drugog do šestog septembra, na njemu neće biti srpskog predstavnika, već će učestvovati AEK, Anadolu Efes, Bahčešehir, CSKA Moskva, Galatasaraj i Himki.Naredni turnir je na programu od osmog do 13. septembra, a pored Zvezde će učestvovati Fenerbahče, Tofaš, Karšijaka, Turk Telekom i Efes, Himki i Galatasaraj, koji će igrati i na prvom turniru.Zvezda će se najpre sastati sa ekipom Turk Telekom, a ukoliko slave ukrstiće koplja sa boljim iz duela Fenerbahčea i Pinar Karšijake u polufinalu. Ukoliko izgube od ambiciozonog tima iz Ankare , ukrstiće koplja sa poraženim iz pomenutog duela, u doigravanju od petog do osmog mesta. "Crveno-beli" su ovog leta doživeli veliki broj promena, Saša Obradović je preuzeo ekipu, dovedeno je osam pojačanja , a pripreme za narednu sezonu će srpski prestavnik u Evroligi početi 10. avgusta, prvi deo biće odrađen na Kopaoniku.