"Crno-beli" se mučili sa Čačanima, a onda su ubacili u drugu, brine povreda! (TVITOVI)

Odličan je bio Nikola Janković sa 12 poena i šest skokova, sa druge strane 14 poena Amerikanca Džounsa.



Brine povreda Stefana Birčevića, koji je nezgodno doskočio jednom prilikom, te je sa bolnom grimasom na licu i šapajući tražio izmenu.







Bircevic nezgodno doskocio posle kosa. Zatrazio je izmenu pic.twitter.com/KUnxAEySqh — Bojan Brezovac (@Breza89) February 14, 2020

Puleni Andree Trinkijerija su u dvorani "Čair" u Nišu ukrstili koplja sa Borcem iz Čačka u borbi za polufinale Kupa Radivoja Koraća.Nakon 20 minuta košarke, "crno-beli" vode sa 46:33.Čačani su bolje otvorili meč, sredinom prvog kvartala prave seriju 6:0 i dolaze do prednosti 17:11.Ipak, od tog trenutka je proradio Partizan, koji do kraja deonice dolazi do preokreta, serijom 9:1.U dobrom ritmu su "crno-beli" nastavili i u drugom kvartalu, pa su stigli i do 13 poena viška sredinom deonice.Borac trojkom Džounsa na 10 sekunda do kraja spušta zaostatak na 10 poena, da bi Volden sa zvukom sirene trojkom vratio Partizanu +13 pred veliki odmor.