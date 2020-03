"Crno-beli" pristali, igra se F8 Evrokupa?!

Preneli smo kako je direktor Virtus Bolonje Luka Baraldi predložio čelnicima Evrokupa da se odlože mečevi ovog takmičenja i da se sezona okonča u "fajnal-ejt" sistemu.



Ideja je dakle da se igra sistem eliminacije, u svakoj rundi bi se igrala po jedna utakmica, pobednici bi išli dalje.



Taj predlog je na prvu loptu odbijen, ali sada se Baraldi oglasio sa novim informacijama.



On je navodno dobio pristanak sedam od osam timova koji se nalaze u četvrtfinalu, jedino je Monako odbio promenu sistema.



"Moja ideja da se igra F8 turnir je zaživela, sedam od osam klubova se složilo, samo je Monako protiv. To me čini srećnim, jer bismo dali dodatni aspekt da Evroliga povede računa o zdravlju igrača i trenera", rekao je Baraldi, preneo "Sportando".



Dakle, pristali su i "crno-beli" na ovu ideju, ali ono što sada postaje glavno pitanje jeste gde će se taj završni turnir odigrati.





Naravno, ne sumnjamo da će Partizan učiniti sve da se ovaj događaj održi u Beogradu. Uostalom, to je rezultatima od početka sezone u Evrokupu i zaslužio.

