"Crno-beli" na tri utakmice od trofeja u Evrokupu, dve od Evrolige?!

Kako prenosi "Sportando", sportski direktor Virtus Bolonje Luka Baraldi dao je predlog čelnim ljudima Evrokupa da se promeni format odigravanja Top 8 faze.



Naravno, razlog je Korona virus, zbog kojeg je i čitavo četvrtfinale EK neizvesno, jer su u Italiji svi sportski događaju zabranjeni do kraja meseca.



Podsetimo, Virtus i Venecija igraju u ovoj fazi takmičenja, a prema aktuelnom sistemu do samog finala se dueli igraju na dve pobede.



Predlog Virtusa je bio da se zbog novonastale situacije promeni format i da se organizuje F8, turnir po sistemu eliminacije, dakle po jedan meč od četvrtfinala do finala.



Partizan se u četvrtfinalu sastaje sa Uniksom, ako bi Evrokup prihvatio predlog tima iz Bolonje, "crno-beli" bi na tri pobede bili udaljeni od trofeja, dve od Evrolige, kako je poznato da će od naredne sezone finalisti Evrokupa igrati elitno takmičenje.







Ipak, prve reakcije nisu pozitivne.



"U Evrokupu ima još osam ekipa. Predložili smo čelnim ljudima Evrokupa da uvedu Fajnal-ejt sistem. Ali, Evroliga ne želi da menja sistem takmičenja", rekao je Luka Baraldi, direktor Virutsa, a prenose italijanski mediji.



Parovi Top 8 faze su:



Partizan – Uniks

Promiteas – Tofaš

Monako – Virtus Bolonja

Unikaha – Venecija