Crna serija Fenerbahčea se nastavlja - Valensija nanela četvrti poraz u nizu izabranicima Igora Kokoškova!

Košarkaši Fenerbahčea ni četvrti uzastopni meč u Evroligi nisu uspeli da pobede pošto su u 11. kolu na domaćem terenu poraženi od Valensije rezultatom 90:86 (16:17, 17:26, 26:21, 31:22).



Turski tim je imao utakmicu u svojim rukama, ali je izuzetno poslednja četvrtina odredila konačan ishod utakmice i razlog za brigu nekadašnjeg osvajača Evrolige.

Fenerbahčeu na ruku nije išao ni raspoloženi Van Rosom koji je ubacio 20 poena uz 6/7 za dva i jednu pogođenu trojku iz tri pokušaja.

Belgijanac je bio najefikasniji u obe ekipe, a osim njega pobedi gostiju su kumovali i Klemen Prepelič sa 13 poena od čega tri trojke i Derik Vilijams sa isto toliko poena.



Posle početnog ispitivanja snaga i uvodne četvrtine koja je protekla u smenjivanju vođstva usledila je daleko bolja deonica za domaći tim.



Tome je najviše doprinela serija izabranika Igora Kokoškova od 8:0 koja je počela drugom trojkom Džerela Edia na četiri minuta pre odlaska na poluvreme.

Posebno je u ovom delu bio raspoložen Jan Veseli koji je u finišu prvog poluvremena doveo istanbulski tim do dvocifrene prednosti.Treća četvrtina počela je velikom serijom gostiju iz Valensije stečenu poenima Nikole Kalinića i Bojana Dubljevića.Izjednačenje je doneo Sem Van Rosom sa pet poena u nizu, a ostatak četvrtine protekao je u smenjivanju vođstva dva tima.U završnih 10 minuta raspoloženije je ipak ušao domaći tim nakon trojke Edija sekund pre kraja treće četvrtine.Nakon plus sedam na startu odlučujuće deonice usledila je serija od plus osam za Valensiju i preokret nakon trojke Martina Hermansona.Usledila je prava rezultatska klackalica u završnim minutima meča, a u poslednja tri minuta su ušlo sa nerešenim rezultetom.Završnicu meča obeležila su slobodna bacanja na obe strane, a u poslednji minut Valensija je ušla sa plus pet nakon 14. poena raspoloženog Van Rosoma.