Čovićevo objašnjenje je izgubljena hemija, naveo i igrače koji su uticali na to!

Dolazak Dejana Radonjića u Crvenu zvezdu mts nije prošao najbolje.



Ekipa je poražena od Igokee u Laktašima veoma ubedljivo, a Nebojša Čović je govorio o izgubljenoj hemiji u ekipi i nadi da će se to povratiti.



"Očekivao sam da će Saša da ostane sve tri godine. Izgubljena je hemija, samopouzdanje, rezultat je atipičan za Crvenu zvezdu. Radonjić je proveren trener", rekao je Čović gostujući u Jutarnjem programu TV Prva.



"Mislim da možemo da ostvarimo ciljeve, da osvojimo sve domaće trofeje i da stignemo do Top 8 u Evroligi", rekao je Čović.



Šta Nebojša Čović misli o pojačanjima?



"Dosad smo iskoristili 18 od mogućih 20 igrača, mislim da se u tim promenama vide određene promene u hemiji. Treneri imaju svoje želje, a mi radimo na tome da ispunimo sve u skladu s mogućnostima. Počeli smo da padamo kada su počeli da dolaze Ročesti, pa O'Brajant i onda Teri. Poremećena je bila hemija, što je verovatno uzrok ovakvih rezultata. Svi momci su dobri, ali se poremetila hemija. Optimista sam da ćemo uspeti da se vratimo. Kada je mnogo teško, odmah zamislite da je moglo da bude još gore. Ako budemo dobro radili, biće bolje", rekao je on.



Čović je naglasio da je želeo Gudurića nazad, ali da to nije bilo realno, kao i da su sukobi u okviru ABA lige doveli do problema i u Crvenoj zvezdi.