Čović od države očekuje ''razumevanje'', ima poruku i za Partizan, uz jednu želju...

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović izjavio je danas da će naredna sezona biti veoma specifična i pozvao je državu da pomogne.







"Kada je reč o državnoj pomoći, ne pričam da smo nezahvalni na svemu što smo dobili, ali u ovakvim situacijama verujem da ćemo naići na razumevanje i od naše države. Ulazimo u veoma specifičnu sezonu i probaćemo da napravimo što je bolje mogući rezultat" , rekao je Čović na konferenciji za novinare.



Po rečima Čovića, Zvezda je zbog prekida sezone ostala direktno bez 2,3 miliona evra.



"Imamo 2,3 miliona evra direktonog udara i moramo da razmislimo kakav ćemo koncept da napravimo kada su ulaznice u pitanju. Imali smo 7.000 i za novu će morati da imaju popuste oni koji su kupili za ovu", rekao je Čović.



Odlukom Evrolige, naredne sezone će igrati isti klubovi kao prethodne, pa je tako Zvezda ostala u tom takmičenju.



U Evrokupu će iz regiona igrati Partizan, Cedevita, Budućnost i verovatno Mornar.



" Čestitam i Partizanu, Cedeviti i Budućnsoti, verujem i Mornaru na Evrokupu i želim im što bolje rezultate .







Sve je moglo da bude i obrnuto. Ne vidim razloge za bilo kakva prepucavanja. Ali, ne možete da osvojite nešto što niste osvojili ako je otkazano nešto što nije moglo da se završi do kraja.







Zdravlje je na prvom mestu. U teškim vremenima vidite ko je kakav. Negde smo se iznenadili, ali nismo mnogo promašili. Nećemo trošiti energiju na tu temu", rekao je Čović.

Govoreći o prethodnoj, okončanoj sezoni zbog pandemije korona virusa, Čović je kazao da su očekivanja u javnosti bila "prepumpana".



"Nije lako igrati Evroligu i ABA ligu ako se očekivanja prepumpaju i to veoma smišljeno. Naš cilj je bio osvajanje ABA lige i to je ključni cilj, a da u Evroligi napravimo što je moguće bolji rezultat. To je onda podignuto, fajnal-for, ulazak među osam...







Mada, napravili smo dobrih 11 pobeda. To je bilo sve smišljeno, kao i udar preko medija i društvenih mreža. Kao i da se napadnu pojedini igrači i prave odredjene kampanje. Prepoznali smo sve to, imamo evidentirano, ali nemam poseban razlog da pričam o tome", rekao je Čović.



On je istakao da bi Zvezda volela da osvoji Evroligu, ali da to do sada nije bilo realno.



Kada je reč o ABA ligi, predsednik Zvezde je istakao da je veoma važna regularnost regionalnog takmičenja.



"ABA liga je bila dosta egzotična ove godine u mnogim situacijama. Da se ne vraćam na novogodišnje varijante vezane za Podgoricu. Ali, dobro, to smo rešili na poslednjoj skupštini.







Moramo da budemo vrlo oprezni, regularnost ABA lige mora da bude na veoma visokom nivou.







Jer, ona nosi tu sreću ili nesreću da samo jedan ide u Evroligu. To je, po mom mišljenju, malo za ovaj region. Ali, mi ne pravimo te kriterijume. Poštujemo odluke Evrolige. Pokušaćemo da dođemo do broja dva'', rekao je Nebojša Čović.



Po njegovim rečima, sezona nije poništena, već je nastavak Evrolige i ABA lige otkazan. Dodao je da bi se završnica Evrolige sigurno igrala u Beogradu da je 11 evroligaških klubova bilo za opciju da se to takmičenje nastavi.



Crvena zvezda će se u narednoj sezoni okrenuti domaćim igračima.



"Videćemo šta su zahtevi novog trenera, prvo da se dogovorimo sa novim trenerom, pa da vidimo stručni štab, pa kakvi su predlozi u vezi igračkog kadra. Zvezda ima dosta domaćih igrača, mnogo njih je takođe slobodno. Nisam od ljudi koji se zaljubljuju u igrače, bilo da su strani ili domaći. Naročito se ne zaljubljujem u strane i nikad im ne dajem prednost. Nemam nikakvu emociju, niti bilo šta, samo potpuni profesionalizam", rekao je Čović.