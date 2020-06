Čović o "toplom zecu" i novom treneru, kakva se to kampanja vodi protiv Zvezde?

Nakon što je Crvena zvezda objavila rastanak sa Draganom Šakotom, predsednik kluba se Nebojša Čović se osvrnuo na to šta čeka klub u narednoj sezoni.



"Videćemo šta su zahtevi novog trenera, prvo da se dogovorimo s njim, da vidimo stručni štab, pa kakvi su predlozi u vezi igračkog kadra. Imamo dosta domaćih igrača i dosta bivših igrača Zvezde je slobodno, a ja nisam s malim stažom u košarci, tu sam 50 godina… Nisam od onih koji se zaljubljuju u igrače, naročito ne u strane, pa im nikada ne dajem prednost i za mene su igrači igrači i dok daju sve od sebe na terenu. Nema emocije, samo profesionalizam", smatra Čović koji je potom otkrio koliko je suspenzija sezone koštala Zvezdu.



"Sada je oko 2.300.000 evra direktnog udara i naša moralna obaveza je da razmislimo kakav ćemo koncept napraviti kada su ulaznice u pitanju. Ne mogu da kažem da li će sezona biti s publikom ili bez. Znate da smo u ovo vreme prethodnih sezona imali akcije predsezonskih ulaznica i sada to ne možemo… Imaćemo sigurno finansijske popuste za one koji su imali karte", rekao je Čović.



"Biće specifična sezona i pravo da vam kažem da i mi očekujemo pomoć države, ne kažem jer smo nezahvalni šta smo dobili, nego u ovakvim situacijama verujem da će biti razumevanja. Sve što dobijemo od sponzora, grada i države nemamo primedbi, ali sezona će biti specifična i probaćemo da napravimo što bolji rezultat. Kakva će selekcija biti sve zavisi od trenera", smatra prvi čovek "crveno-belih" koji nije želeo direktno da odgovori na pitanje da li će Saša Obradović preuzeti ekipu.



"Imam zadovoljstvo da javnost ima čime da se bavi. Kada bude - biće konferencija za medije, razumem tu potrebu jer smo brend. Nek se zabavlja nečim javnost što je pametnije... Video sam i jednu preuranjenu kampanju pre jedno mesec dana, bićete obavešteni, biće gotovo do kraja ove nedelje i neće biti prostora za spekulacije", rekao je Čović.



On je potom govorio o kampanji protiv Crvene zvezde.



"Nije lako igrati Evroligu i ABA ligu naročito ako se medijski i smišljeno prepumpaju u javnosti. Mi ozbiljno izlazimo na početku s ciljevima i rekli smo da je cilj osvajanje ABA lige, a da je u Evroligi što bolji rezultat... To je onda podignuto na na F8 i F4. Mi smo napravili dobrih 11 pobeda i cilj nam je što više pobeda, ali kad izgubiš u Evroligu, pa onda u ABA ligi, prolazimo kroz 'toplog zeca' jer si kod kuće izgubio recimo od Barselone. To je bilo smišljeno sve preko medija i društvenih mreža, pa i plaćeno, da se napadnu igrači i da budu kampanje", rekao je Čović.



"Nisam mnogo putovao s Zvezdom ove sezone i moram da kažem da sam se prijatno iznenadio što među komentatorima ima toliko talentovanih trenera i tih iskričavih ideja u smislu kritike da sam imao dilemu kome da ponudim da bude trener. Znate na šta mislim, a znate da se ne plašim da kažem šta mislim... Znate čije su kampanje i ko je dao pare za kampanje, ali nije se dogodilo ono što je planirano. Dok ne odem u košarkašku penziju - neće se dogoditi", poručio je Čović uz jasnu poruku novinarima.



"Brzo se vidimo!"