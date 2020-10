Čović: "Nema blokade, samo hoće pare"

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović uverava da će se ABA liga nastaviti, te da ne postoji nikakva blokada takmičenja.



On je gostovao u emisiji "Dnevni red" na TV B92 i tom prilikom podvukao da nema nikakvog zaključavanja regionalnog takmičenja i da je to "spin".



"Nisam zaključao ništa što se tiče ABA lige, to je spin. Sribja je od 2015. uplatila ABA ligi osam miliona evra, dok niko drugi nije uplatio", rekao je Čović i dodao:



"Mi nemamo definisanog direktora. Čak 15 meseci postavljamo pitanje zašto je blokiran račun ABA lige u Beogradu. Nastaviće se ABA liga. Žele da predstave kao da ima blokade. Nema blokade, samo hoće pare", poruka je predsednika crveno-belih.