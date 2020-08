Čović i Trinkijeri, šta se dešavalo?!

Andrea Trinkijeri je tokom godinu i po koliko se zadržao u Partizanu uradio odlilan posao, ali pandemija je sve to prekinula, pa se ovog leta italijanski stručnjak vratio u Nemačku, gde je preuzeo ekipu Bajerna.





Međutim, mogao je svojevremeno Trinkijeri da krene i nekim drugim putem, a prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović otkrio je da je malo nedostajalo da Italijan umesto u Partizanu, završi u Zvezdi.







''Ja sam skoro dogovorio posao sa Trinkijerijem. Mislim da je on sjajan trener i on me je brinuo kad je Partizan u pitanju. Izuzetno poznaje košarku, zna sa ljudima i navijačima, odličan je u medijima, sticaj okolnosti je doveo do toga da ne napravimo aranžman.







Mislim da je to bio pravi potez Partizana. Što je otišao? Njihov problem. On je samo uslovno strani trener, sa našeg je podneblja. Ipak, smatram da je naša trenerska škola i dalje najjača u Evropi. Mislim da od Željka Obradovića Partizan nije imao boljeg trenera, jer je imao kompaktnost'', objašnjava Čović u razgovoru za '' objašnjava Čović u razgovoru za '' Sportklub ''.





Ovog leta Zvezda je po mišljenju mnogih napravila idealan izbor trenera, doveden je Saša Obradović kao dugoročno rešenje i sada je na njemu da ta očekivanja ispuni.





Klub mu je ispunio želje tokom prelaznog roka, ekipa je maltene već formirana i crveno-beli danas počinju pripreme za ostvarenje velikih ciljeva u narednoj sezoni, od kojih je jedan i plasman u Top 8 Evrolige.

