Čovek radi sve - Jokićeva partija iz snova!

Denver se oporavio posle poraza od Majamija, danas u duelu protiv Oklahome 121:113 za izabranike Majka Melouna.







Jokić donekle rezervisan u prve dve deonice, nije previše solirao, za razliku od svojih saigrača koji su pokušavali samostalno da stignu do koša.



Ipak, kada bi Jokić imao loptu dosta bi to lepše izgledalo. Egal u prve dve deonice, s tim da je Denver u jednom trenutku imao i +10. Ipak, brzo su izgubili prednost, na kraju je Oklahoma otišla na odmor sa poenom prednosti.



U trećoj deonici loša igra i jednih i drugih, previše izgubljenih lopti, Jokić se probudio tek pred kraj četvrtine kada je pogodio šest bacanja, a Oklahoma je pred ulazak u poslednji kvartal imala 3 poena više na svom kontu od Denvera.



Najraspoloženiji u Denveru, Majkl Porter Džunior, pogađa dve uzastopne trojke za veliki preokret početkom poslednje deonice kada je Denver stigao do 90:86. Ipak, serija i Oklahome je usledila i to od 7:0.



Bitna trojka Krisa Pola je donela Tanderu +7, ali je proradio Jokić. Asistencija, dobra odbrana, pa lagano pivotiranje protiv Adamsa za 102:103 na 2 minuta do kraja. Sve je uzeo u svoje ruke Somborac, a na semaforu rezultatska klackalica u poslednjem minutu. Na šest sekundi do kraja raspoloženi Moris dobija loptu od Jokića na sjajan način, biva fauliran, pogodio je dva bacanja za prednost Denvera od 109:108!



Imala je Oklahoma 6 sekundi za organizovanje napada koji bi im doneo pobedu, Pol je bio fauliran, ali je pogodio samo jedno za produžetak.







Jokic is every 47-year old pick up player pic.twitter.com/6b6Z0l937v — Barstool Sports (@barstoolsports) August 3, 2020



Tamo Jokić kreće monstruozno, 4 poena preko Adamsa, ukradena lopta, pa koš sa distance sa jedne noge za 117:111! Još dva njegova poena do kraja za sjajnih 8 u produžetku.Ovu partiju treba izdvojiti i zbog njegove odbrane, bila je fantastična danas.



Porter fantastičan sa 35 poena, rekord karijere (12/15 iz igre), a Jokić 30 poena, 12 skokova, 10 asistencija. Praktično je sam rešio produžetak u korist Denvera. Adams je u većini slučajeva izgledao kao dete pored njega.



Kod Oklahome Aleksander 24, Kris Pol 23.



Denver ponovo bez Mareja, Herisa i Bartona, Oklahoma bez Šrodera koji je postao otac.