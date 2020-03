Čim se situacija normalizuje, Zvezdi stiže veliko pojačanje!

Zvanični prekid takmičenja u VTB ligi označio je i kraj pozajmice za Dušana Ristića , koji je kao pozajmljen igrač Crvene zvezde nastupao ove sezone za kazahstansku Astanu.





Srpski centar je tamo imao sjajan učinak, od 15.7 poena, 10.9 skokova i 1.9 asistencija i po povratku u Zvezdu kad se za to steknu uslovi, trebalo bi da bude veliko pojačanje za crveno-bele, bez obzira što prošle sezone u crveno-belom dresu nije imao veliku minutažu.





On se još uvek nalazi u Kazahstanu, iščekujući prvu priliku za povratak u Beograd, što je trenutno nemoguće zbog aktuelne situacije.







''Kao što znate situacija svuda u svetu vezana za virus COVID-19 nije uopšte naivna, tako je svuda u svetu, tako je i ovde u Kazahstanu. Uvedeno je vanredno stanje.







Ono što se dešava ovde je da je narod u Kazahstanu shvatio ovo vrlo ozbiljno i pored činjenice da nije uveden policijski čas, retko je videti ljude da šetaju na ulicama, a oni koji se zateknu nose maske.







Primetan je i povećan rad ljudi koji dezinfikuju ulice, zgrade… Uglavnom, vrlo su disciplinovani i pridržavaju se svega što se iznese kao preporuka kako bi se sačuvali.





Ostao sam ovde, procenio sam da je bolje, i najbezbednije i za moju porodicu u Srbiji, i mene da ostanem u Kazahstanu, uz sve to naći neku vezu sada iz Kazahstana do Srbije je praktično nemoguće, što uz presedanje na tri četiri aviona predstavlja rizik'', izjavio je Ristić za klupski sajt Crvene zvezde.



S tim u vezi, Ristić je uputio i važnu poruku, koja se može primeniti i na sve nas u Srbiji.



''Nadam se da će se sve smiriti, stabilizovati i da ćemo moći da se vratimo našim normalnim životima. Da bi to tako bilo, moramo da vodimo računa i o sebi, i o drugima. Takođe, moramo obavezno ostanemo kod kuće i držimo tu distancu jer je to očigledno jedini način da se širenje ovog virusa zaustavi'', objasnio je Ristić.



-