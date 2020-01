Čik zaustavite Bobija, nije mogao ni Smajli, pred Memfisom oružje položio i Harden!

Košarkaši Dalas Maveriksa su sinoć gostovali u San Francisku, ubedljivo su slavili protiv Golden Stejt Voriorsa, a još jedan sjajan meč odigrao je Boban Marjanović.



Srpski košarkaš je za 20 minuta ubacio 13 poena, uhvatio je i 11 skokova, ovoga puta nije testirao svoj šut za tri poena, gotovo sve poene dao je iz reket, imao je i jedan pogođen šut sa poludistance.



Ovo je njegov treći vezani meč u kojem je imao dvocifren poenterski učinak.



Osim Bobija u pobedničkom sastavu su se istakli i Dvajt Pauel sa 21 poenom, kao i Dončić sa 20.



Kod Golden Stejta 17 poena je dao Puli, srpski košarkaš Alen Smailagić je meč završio sa pet poena, tri asistencije i jednim skokom, solidna rola mladog košarkaša.











Neverovatni Memfis je upisao i šestu vezanu pobedu, ovoga puta su u svojoj dvorani savladali Hjuston Roketse, gostima iz Teksasa nije pomogao ni 41 poen Džejmsa Hardena.



Grizlise je predvodio Dža Morant sa 26 poena, dva manje dodao je Dilon Bruks, Gudurića nije bilo u protokolu.











Milvoki je nastavio da dominira, tim sa najboljim skorom u ligi je pred svojim navijačima porazio Nikse, a svoj šou imao je MVP Janis, koji je meč završio sa 37 poena i devet skokova.



Kod Niksa 25 poena i 15 skokova Rendla, pratili su ga Beret sa 22 i Portis sa 20 poena, ali to nije bilo dovoljno protiv sjajnih Baksa.



Atlanta je pred svojim navijačima savladala Finiks, bio je ovo sjajan okršaj bekova koji je pripao Treju Jangu, on je vodio Hokse do pobede sa 36 poena i 10 asistencija.



Sa druge strane je Buker ubacio čak 39 poena, ali nije bilo dovoljno za pobedu protiv Atlante, koja je vodila većim delom susreta.



Odlična partija Kajrija Irvinga nije pomogla Netsima da savladaju Jutu kod kuće, ekipa iz Solt Lejk Sitija je na kraju bila i poprilično ubedljiva.



Pobednički sastav je sa 27 poena predvodio Ingls, pratili su ga Mičel sa 25, Gober sa 22 poena i 18 skokova, dok je Bojan Bogdanović ubacio 18 poena.



Irving je predvodio Bruklin sa 32 poena i 11 asistencija, pratio ga je Dinvidi sa 17 poena.



Klipersi su u svojoj dvorani pregazili Klivlend, svoje veče je imao Kavaj Lenard, koji je ubacio 43 poena, Lu Vilijams je sa klupe dodao 24, vrlo dobar i Zubac sa 12 poena i 10 skokova.



Kod Kavsa 25 poena Sekstona, 21 je dodao Čedi Osman.