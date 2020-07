Cibona potvrdila, vratio se krilni centar!

Košarkaški klub Cibona saopštio je danas da se u redove tog kluba vratio krilni igrač Igor Marić.



Marić je potpisao ugovor na godinu dana, a dres Cibone nosio je u sezoni 2018/19. kada je taj klub osvoji titulu prvaka Hrvatske.



"Srećan sam što sam potpisao novi ugovor sa Cibonom i što se vraćam u Zagreb. Raduje me nova sezona, pogotovo to što ove godine imamo dosta novih mladih igrača. Biće užitak raditi", rekao je Marić, prenosi klub.



"Nadam se da ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve i imati uspešnu sezonu", dodao je on.



Marić je, takođe, naveo i da se nada da će situacija sa korona virusom što pre završiti i da će se navijači vratiti na tribine.