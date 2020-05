Cibona počinje sa treninzima, ovo je spisak igrača, nema kapitena, a trener mora u karantin!

Iako su tokom aktuelne pauze imali mnogo finansijskih problema, u zagrebačkoj Ciboni će među prvima početi pripreme za nastavak sezone.





Klub je na zvaničnom sajtu saopštio da sa treninzima počinje sutra, a na prozivci će se pojaviti ovi igrači:



Novačić, Bundović, Badžim, Prkačin, Vucić, Ljubičić, Ramljak, Rašić, Gnjidić, Paponja, Branković, Majcunić, Buljević, Porobić.





Primetno je da nema kapitena Marina Rozića, koji još nije odlučio da li će okončati igračku karijeru, a narednih dana će se pregovarati i sa još nekolicinom igrača kojima su istekli ugovori.







Ekipu neće moći da okupi trener Ivan Velić, koji bi takođe trebalo da obnovi ugovor, jer će zbog povratka iz Bosne i Hercegovine morati da bude u samoizolaciji 14 dana pa će ga u tom periodu menjati pomoćni trener Bariša Krasić i kondicioni trener Ivan Antunović.

-

-

''Ako to bude moguće radićemo do 1. jula. Ujedno ćemo i planirati stvari za iduću sezonu zavisno od toga koliki će biti budžet za nadolazeću sezonu i kakvo će uopšte biti stanje u sportu s obzirom na koronavirus. Očekujemo i da će pripreme za iduću sezonu početi znatno ranije nego li je to bila praksa ranijih sezona'', istakao je Velić.



Direktor kluba Domagoj Čavlović istakao je da se u klubu oseća jedinstvo i u najtežim trenucima.



''Na prozivci će se pojaviti i neki igrači s kojima nemamo aktuelne ugovore, a u narednom periodu ćemo obnavljati ugovore kako njima tako i članovima radne zajednice koji će trenutno raditi bez važećeg ugovora. Odazvali su se svi, što pokazuje da delujemo kao jedna velika porodica, upravo onda kada nam je najteže'', naglasio je Čavlović.