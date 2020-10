Četrdeset minuta vođstva - Zvezdin rafal za pad Baskonije!

Nakon poraza u prvom kolu od Fenerbahčea, ekipa Crvene zvezde je večeras u hali "Aleksandar Nikolić" uspela da savlada Baskoniju u okviru drugog kola Evrolige sa 90:73.



Dobar početak Crvene zvezde koja je povela sa 5:0, praktično je već tada usmerila meč, gosti do kraja utakmice nisu prešli u prednost.



Simonović i Lojd trojkom su počeli utakmicu, a na drugoj strani Polonara je držao svoj tim u igri i uspeo je da praktično sam izjednači na 9:9.



Usledila je trojka Rita, pa onda je proradio i Volden, Zvezda je ponovo imala prednost koja je bila osetnija, a nakon trojke Dobrića bilo je i 19:11. Za kraj prve četvrtine Lengston Hol uspeva da pogodi za održavanje prednosti uz zvuk sirene.



Na početku druge nešto slabiji početak Zvezde, ali se prednost od 6-7 poena brzo vratila trojkama Lojda, Voldena i Hola.



Prvu dvocifrenu prednost Zvezda je imala početkom treće deonice kada su Kuzmić i Lojd napravili seriju od 8:0, tada je na semaforu pisalo 44:31, a nakon dve Simonovićeve trojke sredinom deonice Zvezda je stigla i do 18 poena prednosti.



Sipali su košarkaši Crvene zvezde mts sa svih strana, ali su gosti preko Geidraitisa, Diopa i Sedekerskisa uspeli da smanje zaostatak. Jagodić-Kuridža je svojim poenima na samom kraju četvrtine vratio +16 za Zvezdu.



Džordan Lojd je bio fenomenalan danas, sa nova tri poena sa slobodnih bacanja doveo je Zvezdu do maksimalnih +19 početkom poslednjeg kvartala, a na pet minuta pre kraja utakmice otišao je na zasluženi odmor kada je postigao i svoj 27. poen.







Pitanje pobednika je već tada rešeno, i Simonović je pokazao da je u šuterskom ritmu kada je pogodio novu, četvrtu trojku iz isto toliko pokušaja za 81:61.





Vratio se Lojd da pogodi još jednu trojku do kraja utakmice, svoju petu, taman da stavi tačku na ovaj meč.





Lojd fantastičan sa 30 poena i 6 skokova, Simonović je imao 16 poena, a Volden 9. Da dodamo i to da je Lengston Hol imao 11 asistencija. Na drugoj strani Geidraitis 23 poena.